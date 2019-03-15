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CHP'li aday AK Parti lehine adaylığını geri çekti

Bitlis'in Mutki ilçesinde bağlı beldede CHP'den aday gösterilen Mezher Öndeş, flaş bir kararla adaylığını geri çekti. Öndeş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "AK Parti lehine adaylığımı çekiyorum" dedi.

15 Mart 2019 Cuma 15:27
CHP'li aday AK Parti lehine adaylığını geri çekti

Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday gösterilen Mezher Öndeş, AK Parti lehine adaylığını geri çekti.

Açıklamalarda bulunan Mezher Öndeş, “Kavakbaşı Belediye Başkanlığı için aday olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin ülkemiz için bu kritik süreçteki duruşundan, özellikle HDP ve İYİ Parti ile kurmuş olduğu ittifaktan dolayı, adaylığımı bu ülkenin birlik ve bütünlüğü adına, AK Parti lehine çektiğimi başta Kavakbaşı halkı olmak üzere tüm kamuoyuna sunarım” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:27
  1. Bitlis
  2. Mezher Öndeş

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  • Ali osmanAli osman31 dk önce
    Helal olsun aklın yolu birdir.

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