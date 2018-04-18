Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP'den yine bir Türkiye düşmanlığı daha

Üyelik için yıllardır problem çıkaran Avrupa Birliği, hazırladığı raporla Türkiye'ye ayar vermeye kalktı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:57
CHP'den yine bir Türkiye düşmanlığı daha

Avrupa Birliği, 2018 Türkiye İlerleme Raporu'nu açıkladı. Raporda, Türkiye'nin AB'den dev adımlarla uzaklaştığı ifade edildi.

Türkiye hakkında hazırlanan en küstah rapor özelliğini taşıyan kağıt parçalarına, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'ten geldi.

Bakan, raporda halkın iradesine saygısızlık ediliğini vurguladı.

CHP: EN SERT RAPOR
Konuyla ilgili bir açıklama da CHP'den geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, AB Komisyonu tarafından hazırlanan raporun Türkiye için bir son olduğunu ifade etti.

Yılmaz, "AB müzakere sürecinin başladığından bu yana en sert rapor. Bu rapor, bu hükümetle bir şey olmayacağına ilişkin rapordur" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 11:57
  1. chp
  2. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
    1. Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
    2. Devler devletlere karşı birleşti
    3. Donald Trump: Pompeo ile Kim Jong-un..
    4. Popüler kültür: Modern toplumun yeni..
    5. Kritik zirve sona erdi!
    6. Külliye'de erken seçim görüşülürken..
    7. Çocuklar kahve içmeli mi?
    8. Bakan Soylu'dan açıklama:10 bin polis..
    9. Örgüte üyelikten 300 kişiye idam..
    10. Güntekin Onay'dan çarpıcı açıklama!..
    11. Ali Koç'tan yüzyılın bombası Zidane ve..
    12. Nagehan Alçı 'Ben demiştim' deyip..
    13. Üniversite sınavında FaceTıme..
    14. Gaziantepspor, Eskişehirspor maçına..
    15. Destici'den erken seçim yorumu: BBP..
    16. Şahin Ç. yanlış yeri yaktı!
    17. Böyle insanlardan uzak durun!
    18. Yunanistan'dan küstah açıklama!
    19. Nefesler tutuldu! Kritik görüşme başladı
    20. Premier Lig'in en iyi 11'i belli oldu!
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!