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Gündem CHP’den Yavaş’a ültimatom: CHP’den üstün değilsin!
Gündem

CHP’den Yavaş’a ültimatom: CHP’den üstün değilsin!

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CHP’den Yavaş’a ültimatom: CHP’den üstün değilsin!

CHP’den hem kendileriyle hem Yeni Parti ile iş tutan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a ültimatom geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, “Hiç kimse CHP’den üstün değildir. Hiç kimse kendisini CHP’den üstün görmesin” dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Müslim Sarı, Mansur Yavaş’ın son dönemde CHP ve Yeni Parti arasında tarafsız kalma yönündeki tutumuna tepki göstererek; “Bir belediye başkanı kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına, ‘Bilgi verdim’ diyemez” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANLARI KARARLARA UYACAK

Sarı, “Hiç kimse CHP’den üstün değildir. Hiç kimse kendisini CHP’den üstün görmesin. Önümüzdeki süreçte parti faaliyetleriyle alakalı programlar olduğunda, belediye başkanlarının buna uymasını bekleriz. Kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına, ‘Bilgi verdim’ diyemez. Biz, Belediye Başkanları Toplantısı’ndan sonra çıkacak duruma göre bir değerlendirme yaparız” dedi.

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Yorumlar

Misafir

Hep israfsınız melmeketin gündemini meşkul ediyorsunuz.

Şeyh Şamil

Bırak hiç kimseyi sıradan namuslu iradeli bir vatandaş bile, chp den 50-100 kat sösa üstündür.
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