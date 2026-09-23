CHP’den Yavaş’a ültimatom: CHP’den üstün değilsin!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CHP’den hem kendileriyle hem Yeni Parti ile iş tutan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a ültimatom geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, “Hiç kimse CHP’den üstün değildir. Hiç kimse kendisini CHP’den üstün görmesin” dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Müslim Sarı, Mansur Yavaş’ın son dönemde CHP ve Yeni Parti arasında tarafsız kalma yönündeki tutumuna tepki göstererek; “Bir belediye başkanı kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına, ‘Bilgi verdim’ diyemez” ifadelerini kullandı.
BELEDİYE BAŞKANLARI KARARLARA UYACAK
Sarı, “Hiç kimse CHP’den üstün değildir. Hiç kimse kendisini CHP’den üstün görmesin. Önümüzdeki süreçte parti faaliyetleriyle alakalı programlar olduğunda, belediye başkanlarının buna uymasını bekleriz. Kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına, ‘Bilgi verdim’ diyemez. Biz, Belediye Başkanları Toplantısı’ndan sonra çıkacak duruma göre bir değerlendirme yaparız” dedi.