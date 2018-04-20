CHP’den 'tavşan aday' kurnazlığı

24 Haziran seçim kararının ardından hareketlenen siyasi kulislerde muhalefetin hangi ismi Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağı merak konusu oldu. AK Parti ile MHP ‘cumhur ittifakı’ yaparak adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan olduğunu belirtmişlerdi. Buna ittifaka dışarıdan destek verecek olan Büyük Birlik Partisi de destek verdiğini açıkladı. Ancak seçimlere kısa bir süre kalmasına rağmen CHP’de aday konusunda belirsizlik yaşanıyor.

CHP’DEN GÜNDEMİ OYLAMA TAKTİĞİ

CHP’de aday büyük ihtimalle Salı günü yapılacak olan PM toplantısında belirlenecek ya da isimler üzerinde uzlaşı aranacak. Ancak yaşanan son gelişmeler CHP’nin bu süreçte dikkatleri dağıtmak amacı ile gündeme ‘tavşan aday’ sürdüğünü düşündürdü. Bu durum Salı günü yapılacak olan toplantı öncesi gündemi oyalamak için yapıldığı kulislerle konuşulmaya başlandı.

TAVŞAN ADAYLAR BİR ANDA ORTAYA ÇIKTI

Hiçbir iddiası olmayan isimler peş peşe Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. İlk önce adaylığını açıklayan isim CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz oldu. Ardından İstanbul milletvekili Didem Engin oldu. Yazılı bir açıklama ile adaylığını duyuran Engin’in daha sonra bir basın açıklaması yapacağı belirtildi.

İNCE İLE KILIÇDAROĞLU’NDAN ADAYLIK GÖRÜŞMESİ

Tüm bu gelişmelerle birlikte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüştü. Görüşme sonrasında İnce, ‘Ben daha önce de söylediğimi gibi CHP genel başkanının doğal cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini iletmiştim. Yine ilettim. O kendi takdiridir. Salı günü PM toplantısı var. Orada görüşülecektir. Sayın genel başkan bazı düşündüğü adaylarla ilgili bir anket çalışması yaptırdığını onu paylaşacağını söyledi. Ben partimin yetkili kurullarının kararlarına saygı gösteririm. Partimi zora sokacak hiçbir şey yapmam’ dedi.

Yeni Şafak