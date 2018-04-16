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CHP'den öğretmensiz "Eğitim Çalıştayı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğitimde Adaleti ve Geleceği Düşünmek" adlı programda konuştu. Programa hiç bir öğretmen katılmadı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 11:52
CHP'den öğretmensiz "Eğitim Çalıştayı"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de  partisinin organlarınca düzenlenen "Eğitimde Adaleti ve Geleceği Düşünmek" adlı programda konuştu. Eğitimle ilgili programa hiç bir öğretmen katılmadı. Durum bizatihi Kemal Kılıçdaoğlu tarafından kürsüden dile getirildi. Kılıçdaroğlu "Davet ettik ama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kimse gelmedi" dedi.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 11:52
  1. İzmir
  2. Cumhuriyet Halk Partisi
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

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  • BenBen6 sa önce
    He keMAL Osmanlıda tüm paşalar istanbul doğumluydu.
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