CHP'den öğretmensiz "Eğitim Çalıştayı"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de partisinin organlarınca düzenlenen "Eğitimde Adaleti ve Geleceği Düşünmek" adlı programda konuştu. Eğitimle ilgili programa hiç bir öğretmen katılmadı. Durum bizatihi Kemal Kılıçdaoğlu tarafından kürsüden dile getirildi. Kılıçdaroğlu "Davet ettik ama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kimse gelmedi" dedi.