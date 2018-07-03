CHP'den Muharrem İnce'ye tepki!

Tezcan, AA muhabirine, İnce'nin açıklamalarına yönelik değerlendirmede bulundu.

CHP'nin 24 Haziran seçimleriyle ilgili analizlerini ilgili kurullarında yapacağını belirten Tezcan, "Parti, her seçim sonrası ortaya atılan kurultay tartışmalarından yoruldu. Bu kurultay tartışmaları, parti içi iktidar paylaşımını merkeze alan tartışmalar, partinin sağlıklı değerlendirme yapmasını engelliyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ve CHP'nin önünde yerel seçimlerin olduğuna dikkati çeken Tezcan, partilerinin sükunetle, sağ duyuyla süreci yönetmekte kararlı olduğunu vurguladı.

Tezcan, gelecek günlerde partinin yetkili kurullarında bundan sonra izlenecek yol haritasını belirleyeceklerini dile getirerek herkesi bu sorumluluk içerisinde hareket etmeye davet etti.

'NEYİNİ YANLIŞ DİYECEKLER'

CHP'de bir "iç iktidar" sorununun yaşanmadığını aktaran Tezcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genel Başkanımızın bu seçim sürecini çok iyi yönettiği konusunda herkes hemfikir. Ne diyecekler Genel Başkana? 'Gösterdiğiniz aday yanlış' mıydı mı diyecekler? 'Millet İttifakı'nı kurmamanız gerekirdi' mi diyecekler? Ya da 'İYİ Parti'ye 15 milletvekili gönderip demokrasi önündeki tuzağı kaldırmanız yanlış' mı diyecekler? Neyini yanlış diyecekler bu sürecin yönetiminin? Bugüne kadar güçleri birleştirerek bu noktaya geldik, bundan sonra da öyle gidebiliriz. Parti bütün gücünü seferber etti. Sorunu, bir parti yönetimi, genel başkan değişimi sorununa indirgemeyi doğru bulmuyoruz."

Tezcan, zamanı geldiğinde kurultay tartışmalarının yapılabileceğini ancak bugünün o gün olmadığını belirtti. Tezcan, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile özel bir yemekte bir araya geldi. Bu özel görüşmedeki konuların bir bölümünün alınıp ana bağlamından koparılıp verilmesi yakışık almamıştır. Siyasi nezaketle uyuşmayan bir tutum. Gündemimizde kurultay yok." diye konuştu.

MYK PERŞEMBE TOPLANACAK

Öte yandan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında perşembe günü toplanacak.

Toplantıda seçim sonrası gelişmelerin ve olağanüstü kurultay taleplerinin ele alınması bekleniyor.