CHP'den Muharrem İnce açıklaması

CHP Parti Meclisi üyesi Müslim Sarı, CHP genel merkezinde düzenlenen Parti Meclisi toplantısı öncesi gündeme ilişkin konuştu. Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddiaları sorulan Sarı, "Muharrem Bey henüz resmi bir açıklama yapmadı. Biz de izliyoruz, takip ediyoruz, bir değerlendirme yapmak için erken. Biraz izleyelim." dedi. "İnce'nin yeni parti kurması CHP'yi böler mi, zarar verir mi? sorusunu da cevaplayan CHP'li Sarı, "Ben bunu bölme olarak değerlendirmiyorum. Netice de siyasal partilerin içerisinde kendilerine varlık bulmuş, orada kendilerini ifade edebilen, ifade edemeyen arkadaşlar farklı arayışlar içerisinde olabilirler." şeklinde konuştu.

İttifaklarda yeni gelişmeler olacak

İYİ Parti'ye yapılan davet üzerine de konuşan Sarı, Bunlar Millet İttifakı'nın uyumunu bozmak üzere yapılmış hamleler. Önümüzdeki dönem bu konuda hem Millet İttifakı'nın içinde hem Cumhur İttifakı'nın içinde yeni gelişmeler de olacaktır." ifadelerini kullandı.