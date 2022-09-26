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Yerel CHP'den İzmir'de ağaç katliamı! Asırlık çınar kesildi
Yerel

CHP'den İzmir'de ağaç katliamı! Asırlık çınar kesildi

Tunç Soyer'in başkanlığını yaptığı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Gazi Bulvarı'nda bulunan asırlık çınar ağacını kesti. Belediye konak'da ise 100'e yakın palmiye ağacını kesti.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 14:19:00 -
CHP'den İzmir'de ağaç katliamı! Asırlık çınar kesildi

Her fırsatta çevre ve doğa dostu olduğunu iddia eden Tunç Soyer'in başkanlığını yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi bu sefer de ağaç katliamına imza attı. İzmir'in merkezinde Gazi Bulvarındaki asırlık çınar ağacı büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından kesildi. Geçmiş dönemlerde kentin değişik semtlerinde çürüyen ya da yıkılma tehlikesi gösteren simge çınar ağaçlarını restore edip kurtaran büyükşehir belediyesinin, ağacını kesmesi büyük tepki çekti. Belediyenin ağaç katliamı bununla da sınırlı kalmadı. Belediyenin Eşrefpaşa Yağhaneler'de de 10 palmiye ağacını kestiği ortaya çıktı.

Katliam

Ağaç katliamına tepki gösteren AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, "Konak sınırları içinde yaklaşık 100'e yakın palmiye ağacı kesildi. Hastalık var bahanesiyle kesilen ağaçları kesmek yerine tedavi edilmesi gerekiyordu. Bu hafta Gıda Çarşısında 17 ağacın kökten kesildiğini gördüm. Esnaflar, göre Konak Belediyesine bu ağaçların budaması için dilekçe verdiklerini ancak sabah işyerlerini açmaya geldiklerinde ağaçların kökten kesildiğini gördüklerini anlattı. İki gün önce de Gazi Bulvarında büyük bir çınar ağacını kesmişler. Bu olay bardağı taşıran son damla oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi 25 yıldır bırakın bir ağaç dikmeyi bir fidan bile dikmesine şahit olmadık. Lafa gelince çevreciyim diye geçineceksin ama gece geç saatlerde ortalıkta kimsenin olmamasını fırsat bilip ağaç katliamı yapacaksın.

Yesinler sizin çevreciliğinizi. Bir ağaç için gezi olaylarını başlatan çevreciler neredesiniz? İzmir Büyükşehir'in katlettiği yüzlerce ağaca niye seslerinizi çıkarmıyorsunuz? Bu ağaç katliamlarını yapanların ve ihmalleri olanların cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. Başdaş konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

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