0553 313 94 23

CHP'den 'ittifak bitti' açıklamalarına yanıt!

İP ve Saadet Partisi’nin dün peş peşe Millet İttifakı’nın sona erdiğine dair yaptıkları açıklamalara CHP'den yanıt geldi. CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, 'Seçimler sonrasında TBMM’de hangi siyasi partinin hangi politikayı izleyeceği tamamen kendi takdiridir' dedi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 09:16
CHP'den 'ittifak bitti' açıklamalarına yanıt!

İP Sözcüsü Aytun Çıray, “Seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim işbirliği ittifakına bir ihtiyaç kalmamıştır” dedi. Çıray, Başkanlık Divanı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Biz her seçime hazırız; ancak Türkiye’nin bu kadar büyük ekonomik, sosyal sorunu varken Türkiye’yi yeniden başka bir gündeme sokmanın bu sorunları gözardı etmek ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu ekonomik şartlarda bu hükümetin erken seçime gidebileceğini zor görüyorum. CHP kendi içindeki sorunları erteleyebilmek için erken seçim kavramını ortaya atmış olabilir.

SEÇİM İŞBİRLİĞİYDİ

Bizim yaptığımız, bir koalisyon değil seçim işbirliğiydi. Seçim hilelerine karşı oyların yabana gitmemesi için bir seçim işbirliği ittifakı kurmuştuk ve esasen de diğer prensip noktamız çok partili güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda bir prensip mutabakatımız vardı. Bu seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim işbirliği ittifakına bir ihtiyaç kalmamıştır. İP kendi hükmi şahsiyeti altında kendi özel siyasetini üreterek Türk milletiyle paylaşacaktır. Erken seçimler konusunda da doğmamış çocuğa don biçmenin bir anlamı yoktur. Önce bir getirsinler görelim.”

SAADET: ÖMRÜNÜ TAMAMLADI

İP’den sonra Saadet Partisi’nden de ittifakın sona erdiği açıklaması geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “İttifak, genel seçimlerle ilgili bir konuydu. İttifak ömrünü o noktada tamamladı” dedi. Karamollaoğlu, erken yerel seçimin yersiz ve gereksiz olduğunu da söyledi.

CHP’DEN YANIT: KENDİ TAKDİRLERİ

İP ve Saadet Partisi’nden gelen “Seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim işbirliğine, ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır” açıklamalarına CHP’den de yanıt geldi. CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, “Seçimler sonrasında TBMM’de hangi siyasi partinin hangi politikayı izleyeceği tamamen kendi takdiridir” dedi. Hamzaçebi Hürriyet’e şu değerlendirmeyi yaptı:

“Millet İttifakı sadece milletvekili genel seçimine yönelik olarak kurulmuştu. İttifak protokolünde bu açıkça yazılıdır. Seçim Kanunu’na göre de ittifak sadece genel seçimler için kurulabilir. Dolayısıyla Millet İttifakı’nın sona erdiği yönünde ittifakı oluşturan diğer siyasi partilerden yapılan açıklamalar durumun ilanından başka bir şey değildir. Seçimler sonrasında TBMM’de hangi siyasi partinin hangi politikayı izleyeceği tamamen kendi takdirlerindedir.

FARKLI ANLAYIŞTA OLMAYIZ

Yeni dönemde özellikle kuvvetler ayrılığına sahip demokratik bir sistemin oluşturulması yönünde yapılacak çalışmalarda seçimler öncesinde ittifak yaptığımız partilerle farklı bir anlayışta olacağımızı sanmıyorum. Yeni döneme, ittifakların siyasete hâkim olacağı bir dönem anlayışıyla başlamak doğru olmaz. Demokrasi, kuvvetler ayrılığı, özgürlük, kutuplaşma, terör gibi bireysel ve toplumsal hayatımızı çok yakından ilgilendiren konularda Meclis’te siyasi parti bağlarının ötesinde bir buluşmayı gerçekleştirmek zorundayız. Böyle yaptığımız zaman güçlü Meclis oluşturmuş oluruz. ”

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 09:16
  1. İyi parti
  2. Saadet Partisi
  3. CHP
  4. millet ittifakı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'de deprem! Dün aynı saatlerde...
    1. İsrail'de deprem! Dün aynı saatlerde...
    2. Altın güne düşüşle başladı | İşte..
    3. Zehir villasına büyük baskın! Villanın..
    4. Diyanet 2018 personel alımları ne zaman?
    5. İşte 2018 Temmuz zamlı maaşları!
    6. Hükümetten devrim niteliğinde karar!..
    7. KPSS lise başvuru tarihi 2018 KPSS..
    8. 2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH..
    9. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    10. AB'den vize şoku! Kırmızı ve gri..
    11. Su ararken bulundu...Köylüler..
    12. YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve..
    13. En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    14. İnce çark etti: Genel başkanı..
    15. En düşük büyükbaş kurbanlık fiyatı ne..
    16. 'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    17. Fiyatlara fren geliyor!
    18. Kurban fiyatları 2018 diyanet..
    19. 8 araç küle döndü!
    20. PKK'ya büyük darbe! TSK duyurdu
    Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
    Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
    Azerbaycan'a operasyon! Valiye suikast, yangınlar, elektrik ve su kesintileri, metrolar devre dışı...
    Azerbaycan'a operasyon! Valiye suikast, yangınlar, elektrik ve su kesintileri, metrolar devre dışı...
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
    Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...
    Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...