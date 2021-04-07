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Gündem CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Nejat Önder kimdir?
Gündem

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Nejat Önder kimdir?

Çanakkale İl Genel Meclisi'nde CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Nejat Önder'in hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Nejat Önder kimdir? Nejat Önder neden istifa etti? İşte Nejat Önder hakkında detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-04-07 22:40:00 -
CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Nejat Önder kimdir?

CHP'de çeşitli kademelerde uzun süre görev yapan ve son olarak Çanakkale'de İl Genel Meclis Başkanlığı görevine seçilen Nejat Önder, AK Parti’ye geçti. Nejat Önder’e rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Nejat Önder hakkında detaylar merak kazandı.

Nejat Önder kimdir?

1955 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Nejat Önder, Çanakkale Lisesi'ni bitirdikten sonra Trakya Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü'nden mezun oldu. Önder, parti içi seçimleri kazanarak dört dönem Çanakkale CHP Merkez İlçe Başkanlığı ve ardından CHP Çanakkale İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2019 Yerel Seçimlerinde ise CHP İl Genel Meclisi Üyesi seçildi. CHP'nin milli meselelere yaklaşımını eleştiren Önder, partisinden istifa ederek 6 Nisan 2021'de yapılan Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanlığı seçiminde İl Genel Meclisi Başkanı olarak seçildi.

Kırk yılı aşkın süredir aktif siyaset yapan Nejat Önder; emekli, evli ve bir çocuk babasıdır.

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