CHP'den fındık fiyatı açıklaması

GİRESUN (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Giresun ve Ordu İl Başkanlıklarınca yapılan ortak açıklamada, 20 liranın altındaki fındık fiyatının kabul edilemez olduğu bildirildi.

Giresun'un Piraziz ilçesinde CHP milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla yapılan ortak açıklamayı okuyan CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, fındıkta yeni sezonun açılmasına az bir süre kaldığını belirtti.

Fındık üreticisinin umutsuzluk, çaresizlik ve belirsizlik içerisinde olduğunu ileri süren Bilge, "AKP hükümetinin fındık alım fiyatını açıklamasını beklemektedir. AKP hükümeti geçen sezon verilen tüm sözlere rağmen fındık fiyatlarını hamsinin çıktığı dönemde yani kasım ayında açıklamıştır. Üretici zarara uğratılmıştır. FİSKOBİRLİK'i piyasadan çekip, TMO geldiği süreden bu yana üreticinin sorunları katlanarak artmıştır." dedi.

Bilge, Türkiye'nin 2019 yılı fındık sezonuna stoksuz girdiği vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TMO depolarında bulunan son stok fındığı 18 liradan satmış, ancak geçtiğimiz hafta içinde fiyatlar birdenbire 12 liraya düşmüştür. Nasıl bir hokus pokus yaptınız da fiyatları üç günde 12 liraya düşürmeyi başardınız? Yıllardır üretici üzerinde aynı oyunu oynuyorsunuz. Fındık çürük, fındığın nem oranı yüksek, fındıkta alfatoksin var, rekolte çok yüksek gibi bahaneler üreterek fındığı üreticiden bedava almaya çalıştınız."

Bu yılki fındık ürün maliyetlerine değinen Bilge, "2019 yılı fındık maliyet hesabı 16 lira bandındadır. 20 lira altında yapılacak fiyat açıklamasını asla kabul etmiyoruz. Dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini Türkiye karşılamaktadır. Fındığı üreten biziz ama AKP iktidarı ne hikmetse fiyatı kartellere bırakmıştır." diye konuştu.

Fındıktaki tekelleşmeye karşı acilen FİSKOBİRLİK'in devreye sokulması gerektiğine işaret eden Bilge, yurt dışında kabuklu fındık fiyatının 3 euronun üzerinde işlem gördüğünü aktardı.

Açıklama sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da CHP örgütünün, il başkanlarının, milletvekillerinin gerek Mecliste gerekse sahada her zaman olduğu gibi üreticinin yanında olduğunu belirterek, "Fındığa fiyat istemenin ötesinde fındığın hakkı olanın verilmesi için hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem de Karadeniz'in emekçi, kararlı ve inatçı halkı olarak ben er ya da geç fındığın hak ettiği fiyatla satılacağını, fiyatlandırılacağını inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Basın açıklamasına CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun ve Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak katıldı.







