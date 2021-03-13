  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'den 'Fahrettin Altun'u susturma' kanun teklifi
Gündem

CHP'den 'Fahrettin Altun'u susturma' kanun teklifi

CHP'nin kendisinin susturulması için TBMM'ye kanun teklifi verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yasakçı zihniyet iş başında." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 23:00:00 -
CHP'den 'Fahrettin Altun'u susturma' kanun teklifi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'nin kendisinin konuşmasını engellemek için kanun teklifi verdiğini açıkladı.

CHP'den 'susturma' kanun teklifi

Ana muhalefet partisinin Fahrettin Altun'dan duyduğu rahatsızlık dikkat çekiyor. CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun başında bulunduğu bir grup CHP'li milletvekili, Fahrettin Altun'un susturulması için geçtiğimiz gün TBMM'ye yasa değişikliği teklifinde bulundu.

Fahrettin Altun'da tepki

CHP'nin kurguladığı gerçek dışı iddialarıyla mücadele eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Yasakçı zihniyet iş başında. CHP, bizim konuşmamızı engellemek için kanun teklifi vermiş. Yasalar çerçevesinde görevimizi yaptığımızı onlar da çok iyi biliyorlar, engellemek istiyorlar. Boşa kürek çekiyorlar. Cumhurbaşkanımızın emrinde bütün dünyaya hakkı, hakikati haykıracağız." dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tamamlandığında Patriot'tan daha iyi olacak! Türkiye harekete geçti
Teknoloji

Tamamlandığında Patriot'tan daha iyi olacak! Türkiye harekete geçti

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği HİSAR hava savunma sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, projede yer alan..
PKK’dan silah zoruyla propaganda
Gündem

PKK’dan silah zoruyla propaganda

Terör örgütü PKK, siyasi uzantısı HDP aracılığı ile dağa kaçırdığı okul çağındaki çocukları silah zoruyla kameraların karşısına oturtarak pr..
Bu nasıl bir zihniyet? Türkiye'de üretimin artması solcu gazeteye battı!
Gündem

Bu nasıl bir zihniyet? Türkiye'de üretimin artması solcu gazeteye battı!

Türkiye'de koronavirüs pandemisine rağmen sanayi üretimi arttı. Türkiye'nin kalkınmasını hazmedemeyen solcu Evrensel gazetesi, üreticileri s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay