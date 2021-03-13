CHP'den 'Fahrettin Altun'u susturma' kanun teklifi
CHP'nin kendisinin susturulması için TBMM'ye kanun teklifi verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yasakçı zihniyet iş başında." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'nin kendisinin konuşmasını engellemek için kanun teklifi verdiğini açıkladı.
CHP'den 'susturma' kanun teklifi
Ana muhalefet partisinin Fahrettin Altun'dan duyduğu rahatsızlık dikkat çekiyor. CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun başında bulunduğu bir grup CHP'li milletvekili, Fahrettin Altun'un susturulması için geçtiğimiz gün TBMM'ye yasa değişikliği teklifinde bulundu.
Fahrettin Altun'da tepki
CHP'nin kurguladığı gerçek dışı iddialarıyla mücadele eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Yasakçı zihniyet iş başında. CHP, bizim konuşmamızı engellemek için kanun teklifi vermiş. Yasalar çerçevesinde görevimizi yaptığımızı onlar da çok iyi biliyorlar, engellemek istiyorlar. Boşa kürek çekiyorlar. Cumhurbaşkanımızın emrinde bütün dünyaya hakkı, hakikati haykıracağız." dedi.