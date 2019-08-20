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CHP'den Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a çok sert tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, yeni parti iddialarıyla gündemi meşgul eden Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a tepki gösterdi.

20 Ağustos 2019 Salı 19:08
CHP'den Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a çok sert tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iki yeni parti için değerlendirmelerde bulundu..

CHP genel merkezde basın toplantısı düzenleyen Öztrak, AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la ilgili konuşan Faik Öztrak, "Siyasette her doğum gününde geçmişin muhasebesi de yapılır. Herhalde yeniden gömlek değiştirme vaktinin geldiğini düşünüyorlar. Yenilenmiş değil yeni bir partiyle 17 yılın günahlarından arınacaklarını sanıyorlar" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 19:08
  1. Faik Öztrak
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Ali Babacan

YORUM YAZ

  • İs-hakİs-hak15 dk önce
    Senden daha iyisi beklenmezdi kataterini konuşturdun bay öztırrrrrrak yakın zamanda bir köşe tazarı senin babanda sevilmezdi ,nekadar doğru söylemiş okadar iticisinki tamda CHP liksin akıl veriyorsun aklın sıra o grubun ensonuncusu bile deyilsin
  • hercaihercai25 dk önce
    CHP YE GELSINLER DIYOR YANI OZTRAK, CUNKU CHP NIN GUNAHLARI DEGIL SEVABLARI VAR, BIZ SIZI TEMIZLERIZ DIYOR.
  • ZahirZahir25 dk önce
    La faik öztrak ak partitinin günahları sizin işlediğiniz günahlar yanında deve de kulak kalır tek parti dönemi nı ne çabuk unuttun
  • ahmetahmet27 dk önce
    bu sefer chp nin kuvayi millici, vatansever ulusalci oldugu icin tasfiye edilen chp liler de "ele gecirilmis chp yi terk ediyor". PANIK BUNDAN!
  • Osman K.Osman K.29 dk önce
    Hem akparti ve mhp hem chp, iyi parti ve hdp saldırıyorsa; yeni partinin kuruluşu doğru bir siyasi hamle demektir. Oligarşik demokrasinin oligarklarının hepsi rahatsız olmuşa benziyor. Tüm bu cepheleşme ve düşmanlık üreten saflaşmalar dışında; kurulacak partinin, yeni bir soluk ve toplumsal uzlaşma mekanı olması temennisinde bulunuyorum. En azından lider oligarşisi ve hanedanlaşmanın yarattığı yozlaşmaya meydan okumaları bile kendilerine kredi açılması için yeterli bir sebep diye düşünüyorum.
  • NailNail29 dk önce
    CHP yi öve öve bitiremediniz gözyaşları içinde okuyorum sizi

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