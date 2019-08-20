CHP'den Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a çok sert tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iki yeni parti için değerlendirmelerde bulundu..

CHP genel merkezde basın toplantısı düzenleyen Öztrak, AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la ilgili konuşan Faik Öztrak, "Siyasette her doğum gününde geçmişin muhasebesi de yapılır. Herhalde yeniden gömlek değiştirme vaktinin geldiğini düşünüyorlar. Yenilenmiş değil yeni bir partiyle 17 yılın günahlarından arınacaklarını sanıyorlar" diye konuştu.