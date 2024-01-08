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Siyaset CHP'de yeni kriz patlak verdi! Özgür Özel ile İmamoğlu arasında gerginlik
Siyaset

CHP'de yeni kriz patlak verdi! Özgür Özel ile İmamoğlu arasında gerginlik

Yeniakit Publisher
2024-01-08 14:33:00 - 2024-01-08 15:28:59
CHP'de yeni kriz patlak verdi! Özgür Özel ile İmamoğlu arasında gerginlik

Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edip yerine Özgür Özel'i getirten CHP'nin gölge başkanı Ekrem İmamoğlu, aday belirleme sürecinde İstanbul dışındaki illerde de Özgür Özel ile kriz yaşıyor. İmamoğlu'nun Muğla ve İzmir'in bazı ilçelerinde de söz sahibi olacağı iddia edildi.

14-28 Mayıs seçimlerinde İstanbul'u unutup cumhurbaşkanlığı adaylığına oynayan Ekrem İmamoğlu, şimdi de partisinin Genel Başkanı Özgür Özel ile rekabete girişti. İmamoğlu, bu sefer de İstanbul'u bırakıp diğer illere müdahale etmeye kalkıştı.

CHP'nin 250 adayını daha çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Buna göre; İstanbul'un ilçelerinin aday tespiti İmamoğlu'na bırakılırken Muğla ve İzmir'in bazı ilçelerinde de söz sahibi olacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise henüz belirsizliğini koruyor. Ankara Çankaya'da Genel Merkez etkin olacak.

CHP'deki kriz kamufle edildi

Geçen hafta aday tespiti için toplanan PM'de çerçevesinde yaşanan kriz yargı gündemiyle kamufle edilmişti. Bu nedenle de aday ilanı ileri bir tarihe ertelenmişti. Söz konusu kriz Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yakın isimleri yerel seçimlerde aday gösterme isteği sebebiyle patlak vermişti.

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