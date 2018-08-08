CHP'de MYK sonrası açıklama: Yönetim değişecek

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunmak üzere parti sözcüsü Bülent Tezcan kameralar karşısına geçti.

Tezcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye ekonomisi freni patlamış kamyon gibi nereye çarpacağı belli değil. Man Adası'ndaki dolarları bozdurdun mu? Oradan gelen paralar dolar olarak duruyor mu TL'ye çevirdin mi? Bugün milletin yastık altındaki dolarlarını bozdurmalarını istiyorlar. TL'deki değer kaybı kabul edilebilir değil. Yastık altındaki dolarla sorunu çözebileceklerini sanıyorlar. Sorunun sebebi olanın çözüm yeteneği yok.

Türkiye açların ve yoksulların çoğunlukta olduğu hale geldi. 7 bin 912 lira yoksulluk sınırı. Demek ki nüfusun çoğunluğu yoksul. AK Parti iktidarı Türkiye'yi açların ve yoksulların ülkesi haline getirdi. 100 günlük paket hiçbir yapısal çözüm önerisi içermeyen bir paket. 100 günü heba edeceğiz diyorlar.

'GENEL BAŞKANIMIZ YENİ ÇALIŞMA EKİBİNİ OLUŞTURACAK'

Seçimlerden sonra bugüne kadar sonuçların değerlendirilmesi için başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Olağanüstü kurultay talebine yönelik süreç vardı. Pazartesi sonuçlandı. MYK toplantımızı yaptık, Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ettiler. Sayın Genel Başkanının MYK'yı değiştirmek ve yeni MYK ile devam etmesi tüzükte kendisine tanınmış bir yetkidir. Bu konuda arkadaşlarımız yapacaklarını destekleyeceklerini beyan ettiler. Bundan sonrası Sayın Genel Başkanımıza kalmış bir durum.

Önümüzdeki günlerde Genel Başkan yeni çalışma ekibini oluşturacak."