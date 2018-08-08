CHP'de kritik toplantı başladı!

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, değişim isteyen delegenin talebine, parti yönetiminde değişiklik yaparak yanıt vermek istiyor. 17 kişilik MYK'da bazı isimlerin görevden alınacağı, 2019'da yapılması planlanan yerel seçimlere, yeni bir A takımı ile gidilmesi hedefleniyor.

MYK'da ayrıca görev alanlarının birleştirileceği ve 16 genel başkan yardımcılığının 12'ye çekileceği belirtiliyor.

Toplantıya ilişkin saat 13.00'te açıklama yapılacak.