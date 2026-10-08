CHP’de kritik seçime 2 gün kala bir DEPREM daha! Ekrem Köse istifa etti

Ataşehir Belediyesi'nde siyasi hareketlilik devam ediyor. Belediye başkan vekilinin belirleneceği seçime yalnızca iki gün kala CHP'de dikkat çeken bir ayrılık yaşandı.

CHP'li Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse partisinden istifa etti.

Köse'nin istifa dilekçesi, Belediye Meclisinin ekim ayı toplantısında Divan Kâtibi Seher Gülay tarafından okundu.

YOLUNA BAĞIMSIZ DEVAM EDECEK

Köse, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP listesinden Ataşehir Belediye Meclis Üyesi seçildiğini hatırlatarak bundan sonraki süreçte herhangi bir siyasi partiye bağlı olmadan görev yapacağını bildirdi.

Köse'nin belediye başkan yardımcılığı görevinden de ayrılacağı, ancak Belediye Meclisindeki görevini bağımsız üye olarak sürdüreceği belirtildi.

DAHA ÖNCE 6 İSİM AK PARTİ'YE KATILMIŞTI

Köse'nin ayrılığı, Ataşehir Belediye Meclisindeki siyasi hareketliliğin son halkası oldu.

Daha önce CHP'den ayrılan 6 belediye meclis üyesi AK Parti'ye katılmıştı. Son olarak Ekrem Köse'nin de CHP'den ayrılması, 10 Ekim'deki kritik oylama öncesinde gözleri yeniden meclis aritmetiğine çevirdi.

ÖNCE BAŞKAN, ARDINDAN BAŞKAN VEKİLİ

Ataşehir'deki süreç, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in nisan ayında tutuklanmasının ardından başladı.

Adıgüzel'in görevden uzaklaştırılması üzerine 30 Nisan'da gerçekleştirilen seçimde CHP'nin adayı Murat Güneş, üçüncü turda 22 oy alarak belediye başkan vekili seçilmişti.

Ancak Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Murat Güneş de 5 Ekim'de tutuklandı. Güneş'in yanı sıra dört kişi hakkında daha tutuklama kararı verilirken, Ekrem Köse'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

KRİTİK SEÇİM 10 EKİM'DE

Murat Güneş'in tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması üzerine İstanbul Valiliği yeni seçim tarihini açıkladı.

Ataşehir Belediye Meclisi, 10 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da yeni belediye başkan vekilini belirlemek üzere toplanacak.

Kritik seçime yalnızca iki gün kala gelen Ekrem Köse istifasıyla Ataşehir'deki siyasi dengeler bir kez daha değişirken, gözler 10 Ekim'deki oylamaya çevrildi.