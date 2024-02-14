CHP’de kazan kaynıyor! Mustafa Sarıgül’den çarpıcı ifadeler

CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül partiden istifa eden Gürsel Tekin için sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"HERKESİ BU YANLIŞTAN DÖNMEYE DAVET EDİYORUM"

Sarıgül, "Kurultaydaki tercihine bakmaksızın, herkesi kucaklayacağız, bir kişiyi dahi geride bırakmayacağız', iddiasıyla yola çıkanların siyasi ve demokratik nezakete uymaları beklenir. Parti yönetiminde başarılı olmanın yolu, tasfiye siyasetinden değil siyasi ve demokratik nezaketten geçer. Partiler, 'az olsun benim olsun' mantığıyla yönetilemez. Parti örgütleri ve partiye verilen emekler göz ardı edilemez. Kendisiyle parti içi mücadele ettiğim Gürsel Tekin CHP için bir değerdir. Gürsel Tekin, 'giderse gitsin' denecek bir siyasetçi değildir. Herkesi bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

GÜRSEL TEKİN CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

CHP'li Gürsel Tekin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkelerinin tüzük ve programlarında yer aldığını, partinin çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye'de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırıldığını ifade ederek partiden istifa etti.



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