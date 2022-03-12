CHP’de ‘İngiliz dergisinde çıktık’ sevinci! Eline şeker verircesine sevindi!

Türkiye'de AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan iktidarı boyunca Batı medyası muhalefetin birçok ismini parlatmaya çaba harcadı.

Yıllara yayılan onlarca seçim süresince Erdoğan'ın rakipleri birçok medya kuruluşunda kendine yer buldu.

Kılıçdaroğlu’nu manşetine taşıdı

Son olarak Türkiye'deki erken seçim sık sık gündeme gelirken İngiliz ekonomi dergisi The Economist, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'a manşetinde yer verdi.

"Erdoğan’ın Muhtemel Rakibiyle Tanışın” başlığı ile yayınlanan yazıda muhalefet bloğunun henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamadığına dikkat çekilirken, "Ancak tüm oklar Kılıçdaroğlu’nu işaret ediyor” ifadeleri kullanıldı.

"Hayatının en büyük mücadelesine hazırlanıyor”

İmzasız yayınlanan makalede, “Kemal Kılıçdaroğlu hayatının en büyük mücadelesine hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığa doğru kullanmak istediği rüzgar 2019’da başladı. CHP ve esas ortağı İYİ Parti yerel seçimlerde Türkiye’nin en büyük altı şehrinin beşinde (İstanbul da dahil) AKP’ye karşı üstünlük sağladı. Muhalefet ittifakını birleştiren Kılıçdaroğlu bu başarıda büyük bir rol oynadı" analizine yer verildi.

CHP’nin paylaşımı

CHP resmi Twitter hesabı da söz konusu yazıyı "The Economist, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu manşetine taşıdı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Muhtemel Rakibiyle Tanışın” ifadeleriyle paylaştı.

İngiliz medyasının parlatmaya çalıştığı isimler

Diğer yandan Batı medyası yıllar içinde buna benzer birçok haber hazırladı.

Söz konusu haberlerde, eski AK Partili Abdullatif Şener, eski CHP Milletvekili Şafak Pavey, Ekmeleddin İhsanoğlu, Emine Ülker Tarhan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, HDP'nin eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mustafa Sarıgül ve İyi Pati Genel Başkanı Meral Akşener kendilerine yer buldu.





