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CHP'de 'İnce' çatlağı: İşte destek veren isimler

CHP'de 24 Haziran seçimlerin ardından başlayan genel başkanlık tartışması Muharrem İnce'nin kurultay işareti vermesiyle hız kazandı. İnce'ye şu ana kadar birçok yerden destek açıklaması geldi işte İnce'ye destek veren o isimler.

05 Temmuz 2018 Perşembe 11:37
CHP'de 'İnce' çatlağı: İşte destek veren isimler

CHP'de 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan genel başkanlık tartışması sürüyor.

İnce'nin yaptığı kurultay çağrısı sonrası harekete geçen destekçileri imza toplamaya hız verdi.

Muharrem İnce'ye başlanlık için şu ana kadar destek verdiğini açıklayanların listesi şöyle:

Konya, Sakarya, Batman, Hatay kurultay delegeleri. PM üyesi Bülent Ecevit Tatlıdil, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu

HATAY'DAN DA DESTEK AÇIKLAMASI

Hatay’da CHP İl Başkanı Halil İbrahim Özgün ve kurultay delegeleri kurultay çağrısı yaptı. Kurultay çağrısı yapanlar arasında bir dönem CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yakın çalışan Parti Meclisi üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı yapan Nihat Matkap da bulunuyor.

 

 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 11:37
  1. Batman
  2. Sakarya
  3. Konya
  4. İzmir
  5. Hatay
  6. chp muharrem ince
  7. Seçim Sonrası Chp
  8. kurultay
  9. çatlak

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