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CHP'de hedef yerel seçimler

CHP'de parti yönetimi, gözünü 2019'da yapılacak yerel  seçimlere çevirdi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:25
CHP'de hedef yerel seçimler

CHP Genel BaşkanI Kemal Kılıçdaroğlu, "parti içi  tartışmaların bir kenara bırakılarak yerel seçimlere güçlü bir şekilde  hazırlanılması" talimatını verdi.

Bu kapsamda bir çalışma yapan anamuhalefet partisi, ilk olarak CHP'nin  ve "Millet İttifakı"nın 24 Haziran seçimlerinde aldığı oyları analiz edecek.

Oyların 81 il ve 900'ün üzerindeki ilçedeki dağılımı detaylı  incelenerek, CHP'ye yeterli oy gelmeyen bölgelerdeki halka ulaşılmaya  çalışılacak.

Parti örgütlerinin aktif görev alacağı bu süreçte, il ve ilçelerin  yaşadıkları sorunlar net bir şekilde ortaya konarak, çözüm önerileri halka  anlatılacak.

Özellikle büyükşehirlerdeki seçmenlere yönelik strateji  geliştirilerek, Kılıçdaroğlu'nun koyduğu hedef doğrultusunda "Ankara, İstanbul,  Adana, Mersin, Balıkesir, Denizli, Bursa ve Antalya belediyeleri alınmaya  çalışılacak.

Belediye başkan adaylarını eylül ayına kadar açıklamayı planlayan  parti yönetimi, en doğru adayların belirlenmesi için anket çalışmaları yapıp,  kanaat önderleriyle bir araya gelecek.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un  koordinatörlüğünde hazırlanan "CHP Yerel Yönetim Vizyonu" da gelecek günlerde  kamuoyuyla paylaşılacak.

İLK HEDEF MORAL BOZUKLUĞUNA SON VERMEK

CHP, yerel seçimlerde başarıyı sağlamak için kısa vadede 24 Haziran  seçimlerinin ardından örgütlerde yaşanan moral bozukluğuna son vermeyi  hedefliyor.

Bu kapsamda, seçim sonuçlarına ilişkin hazırlanan detaylı analiz,  Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP'li belediye başkanları ve il başkanlarının  katıldıkları toplantılarda masaya yatırılacak.

"Hedef 2019 yerel seçimleri, parti içi tartışmalarla kaybedilecek  zaman yok" mesajının verileceği toplantılarda, örgütlerin daha aktif çalışıp halka ulaşmalarını sağlayacak yol haritaları oluşturulacak.

Bu doğrultuda, bazı genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin de  parti örgütleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:25
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Denizli
  4. Bursa
  5. Balıkesir
  6. Antalya
  7. Ankara
  8. Adana
  9. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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