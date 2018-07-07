CHP'de disipline sevk edilen Gürsel Erol yemin etti! Gürsel Erol kimdir?

CHP'de Parti Meclisi (PM) toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Elazığ milletvekili Gürsel Erol, TBMM 27. Dönem Milletvekili yemin töreninde yemin etti.

GÜRSEL EROL KİMDİR?

28 Aralık 1963'te Elazığ'da doğdu. Tunceli nüfusuna kayıtlıdır. Baba adı Zeynel, anne adı Nurten'dir. İş Adamı; Lise mezunudur. 1990 yılında SHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı ve 1991 yılında SHP Kurucu Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevlerini üstlendi. 1992 yılında SHP ve CHP İl Başkanlığı yaptı.

1992 yılında SHP ilk Kurucu Gençlik Kolları Genel Başkanı seçildi ve yaklaşık 60 ilde Gençlik Kolları’nın örgütlenmesini gerçekleştirdi. 20 Kasım 1991 tarihinde kurulan SHP-DYP Hükümeti döneminde Elazığ İl Başkanı olarak atandı. 1995 yılı genel seçimlerinde Elazığ 1. Sıra Milletvekili adayı oldu. 1995-1997 yılları arasında Tuncelililer Vakfı Genel Başkanı olarak görev aldı.

Profesyonel İş hayatına da genç yaşlarda atılan Gürsel Erol'un tarihi yapıların restorasyonları alanında faaliyet gösteren şirketi vardır. Turizm sektöründe ise ülkemizin farklı tatil beldelerindeki tesislerin ve tarihi yapıdaki butik otellerin işletmeciliğini sürdürmektedir.