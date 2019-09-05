CHP'de deprem! O ilçede görevden alındılar

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 2 Eylül 2019 tarihinde yaptığı toplantıda Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde partisinin ilçe başkanı ve yönetimini görevden aldı.

2 Eylül Pazartesi günü CHP Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen CHP MYK’da Tokat’ın Erbaa İlçesi’nde CHP’nin ilçe başkanı ve ilçe yönetiminin durumu ele alındı.

‘Parti ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı’ hareket ettiği belirtilen CHP Erbaa İlçe Başkanı Mehmet Hanefi Kalaycı ve İlçe Yönetim Kurulu CHP Tüzüğü’nün 25. maddesi 1. fıkrası uyarınca görevden alındı.

Gerçek Gümdem’in haberine göre; Kalaycı’nın yerine olağanüstü kongre yapmak üzere CHP Erbaa İlçe Başkanlığı’na Hayri Kocaoğlu ve 5 kişiden oluşan geçici yönetim atandı. Hayri Kocaoğlu ile birlikte yönetime Mehmet Fatih Uyar, Engin Baş, Hacı Hızır Avcı ve Uğur Eryılmaz atandı.