0553 313 94 23

CHP'de deprem! Disiplin kuruluna sevk edildiler

CHP Yalova İl Teşkilatı'nın aldığı kararla 2 buçuk senedir CHP İl Binası'nda yapılan grup toplantılarına katılmayan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve Belediye Meclis Üyesi Adil Ürekli, Yalova İl Teşkilatı tarafından disiplin kuruluna sevk edildi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 13:08
CHP'de deprem! Disiplin kuruluna sevk edildiler

Yalova Belediye Meclisi CHP grubu, seçimin ardından grup toplantılarını belediyede yapıyordu. Ancak CHP Yalova İl Teşkilatı aldığı kararla bu toplantıları son 2 buçuk yıldır CHP İl Binası'nda yapmaya başladı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve CHP Yalova Belediye Meclisi Üyesi Adil Ürekli o günden bu yana toplantılara katılmadı. CHP Grubu imarla ilgili konuların görüşüldüğü toplantıları ise belediyede yapmayı sürdürdü. Salman, Güleç ve Ürekli, belediyedeki imar konularının görüşüldüğü toplantılara ise katıldı. Ancak CHP Teşkilatı bunu yeterli bulmayarak Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve CHP Yalova Belediye Meclisi Üyesi Adil Ürekli’yi CHP İl Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın ise, "Belediyenin bürokratlarına bilgi vermesi için partiye götürmem doğru olmazdı. O nedenle imar konularının görüşüldüğü belediyedeki toplantılara katıldım" dediği öğrenildi.

CHP Yalova İl Teşkilatı'nın disiplin kurulunda ne gibi bir karar alacağı, Salman, Güleç ve Ürekli’i hakkında alınan bu kararı MKYK’ya sevk edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 13:08
  1. CHP
  2. CHP Yalova İl Teşkilatı
  3. Vefa Salman
  4. Halit Güleç
  5. Adil Ürekli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurban Bayram tatili 9 gün mü olacak? 2018 Kurban Bayram tatili
    1. Kurban Bayram tatili 9 gün mü olacak?..
    2. FETÖ'den örgüt üyelerine yeni talimat!
    3. Doktor cinayetinde şok gelişme!
    4. Bakanlar Kurulu 2018 Kurban Bayram..
    5. İş yerinde şeker tüketimini abartmayın
    6. Ekmek zammına ilişkin son dakika..
    7. Kurban Bayram tatili 2018 kaç gün?
    8. "Bunu yapanları bulun!"
    9. Kurban Bayramı ne zaman 2018
    10. İstanbul'da 5 ilçede operasyon! 33..
    11. Hamilelikte ateşlenmeye dikkat!
    12. FETÖ davasında kefaletle tahliye..
    13. OHAL açıklamasından sonra dolarda düşüş
    14. İran'dan üç AB ülkesine sert tepki!
    15. Büyükbaş kurban fiyatları 2018
    16. Almanya sonunda itiraf etti: YPG ile...
    17. EYT mağdurları son dakika gelişmesi..
    18. 'Seçim gecesi Erdoğan telefonda..
    19. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)..
    20. Kurban fiyatları 2018 diyanet..
    Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
    Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
    Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
    Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...
    Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...