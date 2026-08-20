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Gündem CHP'de bir istifa daha! O belediye başkanı da partiden ayrıldı
Gündem

CHP'de bir istifa daha! O belediye başkanı da partiden ayrıldı

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CHP'de bir istifa daha! O belediye başkanı da partiden ayrıldı

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Günel, parti yönetimine çok sert sözlerle yüklenerek, “Bu işgal sona ermedikçe, baba ocağı diye ifade ettiğimiz CHP'de siyaset yapma olanağı kalmamıştır” dedi.

İstanbul merkezli “rüşvet” ve “irtikap” iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13 Mart'ta gözaltına alınan ve 16 Mart'ta tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

Tutuklanmasının ardından tedbiren görevinden uzaklaştırılan Günel, istifa kararına ilişkin yaptığı açıklamada CHP'deki kurultay ve yönetim tartışmalarına dikkat çekti.

Günel'den CHP yönetimine ağır sözler

Ömer Günel, CHP'de siyaset yapma imkanının kalmadığını savunarak mevcut tabloyu “işgal” sözleriyle nitelendirdi.

Günel açıklamasında, yerel mahkeme tarafından verilen “mutlak butlan” kararına değinerek, halk iradesine dayandığını savunduğu kurultayların iptal edildiğini ve eski genel başkan ile yönetimin partinin başına getirildiğini söyledi.

Günel, “Partim CHP, elbirliği ve işbirliği içinde işgal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“CHP dizayn edilmeye çalışılıyor”

CHP'deki siyasi faaliyetlerini partinin demokrasi, hukuk devleti ve Cumhuriyet'in temel ilkelerine bağlılığı nedeniyle sürdürdüğünü ifade eden Günel, gelinen noktada bu değerlerden uzaklaşıldığını savundu.

Günel, partinin “dizayn edilmeye ve iktidar iddiasından vazgeçmeye zorlandığını” ileri sürerken, “mutlak butlan” kararıyla göreve gelen yönetimleri de bu sürecin ortağı olmakla suçladı.

“Baba ocağında siyaset yapma olanağı kalmadı”

Ömer Günel'in açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise istifa gerekçesini anlattığı ifadeler oldu.

Günel şöyle konuştu:

“Bu işgal sona ermedikçe, baba ocağı diye ifade ettiğimiz CHP'de siyaset yapma olanağı kalmamıştır. Dahası, parti içinde mücadele ederek kaybedilecek zaman da yoktur.”

Günel, Cumhuriyet, demokrasi ve hukuk devleti mücadelesinin zaman kaybetmemesi gerektiğini savunarak, “Tarih doğru yanında durma zamanıdır. Bu nedenle CHP'den istifa ediyorum” ifadeleriyle kararını açıkladı.

Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılmıştı

Ömer Günel, İstanbul merkezli yürütülen “rüşvet” ve “irtikap” iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 13 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

16 Mart'ta tutuklanan Günel, daha sonra Kuşadası Belediye Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılmıştı.

Günel'in son açıklamasıyla birlikte CHP üyeliği de sona erdi.

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