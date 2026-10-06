İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu belli oldu! Eski eşinden dikkat çeken sözler!

Yıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İbrahim Bey'in fizik tedavi devam ediyor. Hayatımda gördüğüm ve tanıdığım en azimli, en mücadeleli insanlardan biri ve gerçekten çok güçlü bir karakter. İbrahim Bey'i hepiniz tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Valla çok azimli bir şekilde fizik tedavileri devam ediyor."