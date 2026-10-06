İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu belli oldu! Eski eşinden dikkat çeken sözler!
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, ünlü sanatçının sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.
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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, ünlü sanatçının sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.
Geçtiğimiz günlerde çekilen görüntüsüyle hayranlarını endişelendiren ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili merak edilenlere, eski eşi Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi.
Yıldız, Tatlıses'in fizik tedavisinin devam ettiğini belirterek sanatçının sürece büyük bir azimle devam ettiğini anlattı.
"ÇOK AZİMLİ ŞEKİLDE FİZİK TEDAVİ DEVAM EDİYOR"
"ÇOK AZİMLİ ŞEKİLDE FİZİK TEDAVİ DEVAM EDİYOR"Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili konuşurken tedavi sürecinin sürdüğünü söyledi.
Yıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İbrahim Bey'in fizik tedavi devam ediyor. Hayatımda gördüğüm ve tanıdığım en azimli, en mücadeleli insanlardan biri ve gerçekten çok güçlü bir karakter. İbrahim Bey'i hepiniz tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Valla çok azimli bir şekilde fizik tedavileri devam ediyor."
"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"
İbrahim Tatlıses'in mevcut sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Ayşegül Yıldız, durumunda olumsuz bir değişiklik bulunmadığını ifade etti.
Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sağlığı aynı. Çok şükür daha da iyi olacak o da inşallah."
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