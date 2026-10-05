O hakim balya balya parayla fotoğraf bile çektirmiş! İşte rüşvetin belgesi

İstanbul adliyelerindeki bazı yargı süreçlerinin para karşılığında yönlendirildiği iddialarına ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Son.Dakika.com'un haberine göre, dosyaya giren fotoğraflarda görevden uzaklaştırılan bir hakim ile itirafçı-şüphelinin, rüşvet olduğu belirtilen para desteleriyle birlikte görüntülendiği görüldü.

2022-2024 arasındaki dosyalar mercek altında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022 ile 2024 yılları arasında İstanbul’daki farklı adliyelerde görülen bazı dava ve soruşturmalar üzerinde örgütlü şekilde müdahale kurulduğu iddialarını incelemeye aldı.

Soruşturma kapsamında iş insanları, siyasetçiler ve avukatların, bağlantı kurdukları yargı mensupları ve adliye çalışanları üzerinden bazı kararları etkilemeye çalıştıkları iddia edildi.

Dosyada “rüşvet almak”, “rüşvet vermek”, “rüşvete aracılık etmek” ile “suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak” suçlamaları üzerinde duruluyor.

Para deste​leriyle çekilen fotoğraf dosyaya girdi

Soruşturmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri, para alışverişine ilişkin olduğu belirtilen görüntüler oldu. Dosyaya giren fotoğraflarda, itirafçı-şüpheli ile rüşvet aldığı ileri sürülen ve daha sonra görevden uzaklaştırılan hakimin para desteleriyle birlikte yer aldığı görüldü. Görüntülerde para alışverişi anına ilişkin karelerin de bulunduğu belirtildi.

5 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerin ardından 5 hakim ve Cumhuriyet savcısının görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi B.K. ise “rüşvet” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki yargı mensubu hakkında yakalama kararı çıkarılırken, emekli bir savcı ile görevinden istifa eden bir hakim hakkındaki incelemelerin sürdüğü belirtildi.