Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'ndan yardım istiyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton’da forma giyen Yasin Ayari’yi transfer listesine aldı. Sarı-lacivertli yönetim, genç oyuncunun ikna edilmesi için eski futbolcusu Ferdi Kadıoğlu’ndan yardım istemeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe’nin, Ayari’nin Brighton’daki takım arkadaşı olan Ferdi’nin transfer sürecinde devreye girerek oyuncuyla görüşmesini planladığı belirtildi.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazanırken, sarı-lacivertlilerin orta saha takviyesinde rotasını İngiltere'ye çevirdiği belirtildi.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda hareket eden yönetimin, Brighton'da forma giyen Yasin Ayari'yi listenin ilk sırasına aldığı kaydedildi.
FENERBAHÇE YASIN AYARI'Yİ İSTİYOR
Sabah'ta yer alan habere göre: Fenerbahçe, 23 yaşındaki Yasin Ayari için kısa süre içerisinde Brighton ile temas kurmayı planlıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, genç orta sahanın transferinde Ferdi Kadıoğlu'nun da desteğini almak istediği belirtildi.
FERDİ KADIOĞLU DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Haberde, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'da forma giymesi nedeniyle Ayari transferinde önemli bir bağlantı oluşturabileceğinin düşünüldüğü aktarıldı.
Fenerbahçe'nin, Ferdi'nin kulüpteki konumu ve Ayari ile aynı ortamda bulunmasından faydalanarak transfer sürecini kolaylaştırmayı hedeflediği ifade edildi.