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Spor Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'ndan yardım istiyor
Spor

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'ndan yardım istiyor

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Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'ndan yardım istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton’da forma giyen Yasin Ayari’yi transfer listesine aldı. Sarı-lacivertli yönetim, genç oyuncunun ikna edilmesi için eski futbolcusu Ferdi Kadıoğlu’ndan yardım istemeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe’nin, Ayari’nin Brighton’daki takım arkadaşı olan Ferdi’nin transfer sürecinde devreye girerek oyuncuyla görüşmesini planladığı belirtildi.

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazanırken, sarı-lacivertlilerin orta saha takviyesinde rotasını İngiltere'ye çevirdiği belirtildi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda hareket eden yönetimin, Brighton'da forma giyen Yasin Ayari'yi listenin ilk sırasına aldığı kaydedildi.

 

FENERBAHÇE YASIN AYARI'Yİ İSTİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre: Fenerbahçe, 23 yaşındaki Yasin Ayari için kısa süre içerisinde Brighton ile temas kurmayı planlıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, genç orta sahanın transferinde Ferdi Kadıoğlu'nun da desteğini almak istediği belirtildi.

FERDİ KADIOĞLU DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Haberde, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'da forma giymesi nedeniyle Ayari transferinde önemli bir bağlantı oluşturabileceğinin düşünüldüğü aktarıldı.

Fenerbahçe'nin, Ferdi'nin kulüpteki konumu ve Ayari ile aynı ortamda bulunmasından faydalanarak transfer sürecini kolaylaştırmayı hedeflediği ifade edildi.

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