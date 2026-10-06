Petrolde stok şoku: 44 yılın dibine indi

STOKLARDA ALARM: Arz tarafında yaşanan bu gelişmelere karşılık, stoklarda hızlı gerileme yaşanıyor. ABD’de açıklanan son verilere göre ülkede stratejik petrol rezervindeki stoklar 283 milyon varile kadar geriledi. Rezervlerde düşüş üst üste 28’inci haftaya taşınırken; mevcut durum, 1982’den bu yana en düşük seviyelere işaret etti. Energy Aspects tarafından verilen bilgilere göre ise küresel petrol stokları yaklaşık 4,3 milyar varile geriledi. Bu rakam, savaşın başladığı mart ayına göre 400 milyon varilden fazla düşüş olduğunu gösterdi. Rakamlar, küresel piyasalarda yeni bir arz şokuna karşı kullanılabilecek tamponun daha sınırlı olduğunu gösterdi.