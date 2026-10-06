Petrolde stok şoku: 44 yılın dibine indi
Dünya enerji piyasaları, Orta Doğu’daki çatışma gölgesi ve eriyen stoklar yüzünden tarihinin en çetin sınavlarından birini veriyor. Hürmüz Boğazı'ndaki tanker hareketliliğinde gözlenen toparlanmaya rağmen, ABD stratejik petrol rezervlerinin son 44 yılın dip seviyesine kadar erimesi piyasalardaki arz korkularını diri tutuyor. Sevkiyat yollarının uzamasıyla lojistik maliyetlerin rekor kırması, kriz ortamında 100 dolar seviyesine demir atan petrol fiyatlarının geri çekilmesini engelliyor.