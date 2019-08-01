CHP zulmü! Sendika değiştirmeyen işçileri sürgün etti CHP’li Mudanya Belediyesi, sendika değişikliği yapmayan 4 belediye çalışanını Tunceli Hozat Belediyesi’ne, 3 memuruysa Ardahan Belediyesi’ne yolladı.

CHP’li Bursa, Mudanya Belediyesi, Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğine dayanarak sendika değişikliği yapmayan 4 memuru Tunceli Hozat, 3 memuru ise Ardahan Belediyesine, 6 ay süreyle geçici olarak görevlendirildi. Resmen sürgün! Bursa Mudanya Belediyesindeki parti değişimi sonrasında, belediyede sendikasını değiştirmeyen ve siyasi olarak muhalif olarak bilinen 7 memur en uzak illere görevlendirildi. Tunceli ve Ardahan’a sürüldüler Cumhurbaşkanlığının yayımladığı Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapıldığı belirtilen görevlendirme kapsamında, 4 memur Tunceli Hozat Belediyesine, 3 memur ise Ardahan Belediyesine görevlendirildi. Cumhurbaşkanlığının, 3 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe koyduğu "Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği"nde, 6 ayı aşan geçici görevlendirmeler için, personelin muvafakati aranmaktadır. Kaynak: Memurlar.net

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.