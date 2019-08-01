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CHP zulmü! Sendika değiştirmeyen işçileri sürgün etti

CHP’li Mudanya Belediyesi, sendika değişikliği yapmayan 4 belediye çalışanını Tunceli Hozat Belediyesi’ne, 3 memuruysa Ardahan Belediyesi’ne yolladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:09
CHP zulmü! Sendika değiştirmeyen işçileri sürgün etti

CHP’li Bursa, Mudanya Belediyesi, Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğine dayanarak sendika değişikliği yapmayan 4 memuru Tunceli Hozat, 3 memuru ise Ardahan Belediyesine, 6 ay süreyle geçici olarak görevlendirildi.

Resmen sürgün!

Bursa Mudanya Belediyesindeki parti değişimi sonrasında, belediyede sendikasını değiştirmeyen ve siyasi olarak muhalif olarak bilinen 7 memur en uzak illere görevlendirildi.

Tunceli ve Ardahan’a sürüldüler

Cumhurbaşkanlığının yayımladığı Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapıldığı belirtilen görevlendirme kapsamında, 4 memur Tunceli Hozat Belediyesine, 3 memur ise Ardahan Belediyesine görevlendirildi.

Cumhurbaşkanlığının, 3 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe koyduğu "Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği"nde, 6 ayı aşan geçici görevlendirmeler için, personelin muvafakati aranmaktadır.

Kaynak: Memurlar.net

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:09
  1. Ardahan
  2. Tunceli
  3. Bursa
  4. Mudanya
  5. Mudanya Belediyesi
  6. Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme
  7. Sürgün

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