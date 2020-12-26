  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP: Vergi yüksek olduğu için yoksul halk sahte içkiye yöneliyor
Gündem

CHP: Vergi yüksek olduğu için yoksul halk sahte içkiye yöneliyor

Sahte İçki Raporu yayınlayan CHP, alkol vergisinin yüksek olduğu için 'yoksul halkın' sahte içkiye yöneldiğini buna bağlı olarak da ölümlerin arttığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 21:00:00 -
CHP: Vergi yüksek olduğu için yoksul halk sahte içkiye yöneliyor

CHP'nin Sahte İçki Raporu'nda alkol kaçakçılığı ve merdiven altı üretimlere karşı denetim ve tedbirlerin artırılması ile metil alkol içeren içki satışı yapan kişi veya işletmelere etkili cezai işlemlerin uygulanması gerektiği bildirildi.

CHP'nin akıllara zarar 'Sahte İçki Raporu'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kurulan Toplumsal Felaket ve Mağduriyetler Komisyonu'nca Sahte İçki Raporu hazırlandı.
Sahte içkinin temini, üretimi, tüketim artışı, ekonomik, sosyal ve siyasi boyutu ile sağlık boyutunun ele alındığı raporda, sahte içki arzı ve tüketiminin en önemli nedeninin alkollü içeceklere son yıllarda yapılan zamlarla alınan yüksek vergiler olduğu iddia edildi.

'Yoksullaşan halk sahte içkiye yöneliyor!'

Uluslararası istatistik kurumlarının ve Sayıştay raporlarının yayımladığı verilerin, alkollü içecek fiyatlarının olağanüstü düzeylerde arttığını ortaya koyduğu savunulan raporda, şunlar kaydedildi:

"Sahte içki tüketimi, kişisel tercihten ziyade bandrollü içkilerin yüksek fiyatlar nedeniyle satın alınamamasının bir sonucudur. Sosyo-ekonomik açıdan, giderek yoksullaşan halk kesimleri, iktidar tarafından seküler yaşama müdahalenin artmasıyla birlikte içki tüketimini bu anlamda daha ucuz ve kaçak yollardan temin etmektedir.

Alkollü içecek fiyatlarının sürekli artırıldığı ve içki tüketimine ilişkin yasak ve ideolojik söylemlerin yaygınlaştığı bir ortamda ne yazık ki sahte içkiye yönelim de artacaktır. Alkol satışı yapan mekanların fiili olarak kapatılması, etil ve metil alkole ilişkin yeterli ve etkili denetimlerin yapılmaması da yine sahte içkiye bağlı ölüm ve kalıcı sağlık sorunlarının artmasına neden olacaktır."

'Alkol vergisi düşürülsün'

Raporda sahte içkiden ölümlerin son bulması adına iktidara çağrı yapılarak, şu önerilere yer verildi:

"Alkolden alınan başta ÖTV olmak üzere yüksek vergilerin makul seviyeye çekilmesi gerekmektedir. Alkol satış saatlerine ilişkin yasak esnetilmelidir. Öte yandan, salgın gibi alkol tüketimiyle doğrudan ilgisi olmayan gerekçelerle alkollü içecek satan işletmelere yönelik fiili kapatma kararları alınmamalıdır. Tekel bayilerine keyfi olarak uygulanan satış yasakları kaldırılmalıdır. Alkol satışı kısıtlamasına uyulmaması nedeniyle yüksek meblağlarda kesilen ceza tutarları makul bir seviyeye indirilmelidir.

Alkol kaçakçılığı ve merdiven altı üretimlere karşı denetim ve tedbirlerin artırılması ve metil alkol içeren içki satışı yapan kişi veya işletmelere etkili cezai işlemlerin uygulanması gerekmektedir. Alkol tüketimine ilişkin ideolojik ve kutuplaştırıcı söylemlerden vazgeçilmesi ve içki tüketiminin seküler bir yaşam tercihi olduğu göz önüne alınarak içki tüketen bireyler üzerinden politika yapmaktan vazgeçilmelidir."

Esra Elönü: Kılıçdaroğlu tecavüzcülerden de vergi alınsın mı?
Esra Elönü: Kılıçdaroğlu tecavüzcülerden de vergi alınsın mı?

Gündem

Esra Elönü: Kılıçdaroğlu tecavüzcülerden de vergi alınsın mı?

CHP’li İmamoğlu’ndan Akit muhabirine çirkin saldırı! İmla kurallarından da haberi yok
CHP’li İmamoğlu’ndan Akit muhabirine çirkin saldırı! İmla kurallarından da haberi yok

Gündem

CHP’li İmamoğlu’ndan Akit muhabirine çirkin saldırı! İmla kurallarından da haberi yok

Deniz Naki tutuklandı, CHP tutuştu
Deniz Naki tutuklandı, CHP tutuştu

Gündem

Deniz Naki tutuklandı, CHP tutuştu

Beklenmedik çıkış! CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na kumar kapağı
Beklenmedik çıkış! CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na kumar kapağı

Gündem

Beklenmedik çıkış! CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na kumar kapağı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Resat

Bunların dedeleri ekmekle pastayı bir sanıyordu bunlarda içkiyle ekmeği aynı şey sanıyor
  • Yanıtla

Türkiyem

Hahahahahaha hani ekmek bulamiyorlardi......... İckiye bara var ekmek bulamiyorlarmiş miş
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi!
Siyaset

Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği 'tahliye edilmesi' yönündeki karar..
Eski Yunan Bakan'dan Öcalan itirafı
Dünya

Eski Yunan Bakan'dan Öcalan itirafı

Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Teodoros Pangalos, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın yakalanmadan önce Kenya'da üç cariyesiyle rezidansta..
Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraf: Cumhurbaşkanı adayımız sembolik (Kukla) olacak
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraf: Cumhurbaşkanı adayımız sembolik (Kukla) olacak

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylarının vasıfsız ve kukla bir isim olacağını itiraf etti. Adaylarının sembolik biri olacağı..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay