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Gündem CHP ve İYİ Parti'nin Haluk Levent projesi elinde patladı!
Gündem

CHP ve İYİ Parti'nin Haluk Levent projesi elinde patladı!

Kulislere yansıyan bilgiye göre; CHP ve İYİ Parti'nin seçim süreci için Haluk Levent ile görüşmek istedikleri ancak sanatçı tarafından taleplerinin reddedildiği iddia ediliyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 23:14:00 -
CHP ve İYİ Parti'nin Haluk Levent projesi elinde patladı!

Adem Metan, sosyal medya hesabından ‘net bir kulis bilgisi’ sözleriyle Millet İttifakı’nın iki partisi olan CHP ve İYİ Parti’nin ünlü bir sanatçıyla seçim süreci için görüşmek istediklerini açıkladı. Sanatçının Haluk Levent olduğu söylenirken Metan, görüşme taleplerinin söz konusu sanatçı tarafından reddedildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerini 14 Mayıs olarak açıklamasının ardından, gözler Millet İttifakı’na çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önceki konuşmalarında seçim tarihinin net olarak belirlenmesinin ardından cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını söylemesine karşın Millet İttifakı’ndan henüz bir isim ortaya atılmadı.

6'lı masa liderlerinin cumhurbaşkanı adaylığına dair anlaşmazlık yaşadığı konuşulurken; Adem Metan, sosyal medya hesabından bir iddia ortaya attı.

CHP ve İYİ Parti'ye Haluk Levent'ten ret!

Metan, ‘net bir kulis bilgisi’ ifadesiyle Twitter’dan yaptığı paylaşımda Millet İttifakı’nın en güçlü iki partisi olarak nitelendirerek CHP ve İYİ Parti’nin, sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiren bir sanatçıyla seçim süreci ile ilgili görüşmek istediği ancak tekliflerinin reddedildiğini açıkladı.

Söz konusu sanatçının Haluk Levent olduğu söylenirken Metan paylaşımında şunları söyledi:

Millet İttifakı’nın en güçlü iki partisi, sosyal sorumluluk projeleri ve hayata geçirdiği kuruluş ile çok fazla adından söz ettiren bir sanatçıyla seçim süreci ile ilgili görüşmek istiyorlar. Görüşme talepleri sanatçı tarafından reddediliyor.

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