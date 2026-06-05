  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Batı'dan işgalci İsrail'e can simidi! Macron yeni ateşkes tiyatrosuna arka çıktı! Uraloğlu'ndan Gümüşhane'de gövde gösterisi! Bayburt-Gümüşhane Havalimanı açılış için gün sayıyor! Acılı anne, Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu CHP'li İl Başkanının sokak köpeği militanlığı paçasında patladı! Yargı 'dur' dedi: 3 yıl hapis ve siyasi yasak şoku! Haydut’u durduran karar: Trump ve Temsilciler Meclisi birbirine girdi Özgür Özel ve 3 CHP'li isim hakkında yeni gelişme! Erdoğan'dan Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'ye tarihi karşılama! Afrika'nın "kara gün dostu" Türkiye kalkınma mücadelesine tam destek veriyor! Mağdurların feryadı sonunda karşılık buldu! Akit defalarca yazdı, zulüm bitti Yabancı şirketler at koşturuyor Ülkeyi talan ettiler CHP'de Özgür Özel dönemine ağır darbe! Kılıçdaroğlu yönetimi tüm ihraç kararlarını çöpe attı!
Gündem CHP'de sular durulmuyor! CHP'li Berhan Şimşek'ten İmamoğlu'na dikkat çeken çağrı
Gündem

CHP'de sular durulmuyor! CHP'li Berhan Şimşek'ten İmamoğlu'na dikkat çeken çağrı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, hakkında dava bulunan ve yargı süreci devam eden parti yöneticileri ile belediye başkanlarının CHP ile bağlarını koparması gerektiğini söyledi. Şimşek, Ekrem İmamoğlu için de aynı ilkenin geçerli olduğunu vurgulayarak, “Aklanıp gelirse omuzlarda taşırız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, katıldığı CNN Türk canlı yayınında, mahkemede dosyası olan ve yargılanan CHP'li siyasi ve belediye başkanlarının partiyle ilişiğinin kesilmesi gerektiğini söyledi. Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun da buna dahil olduğunu vurgulayan Şimşek, "Ekrem Bey'i özel kılan nedir? Temizlenip gelirse biz onu omuzlarda taşırız. Gerçekten CHP'ye emek vermek istiyorlarsa 'Partiden ayrılıyorum, yargılanacağım, başım dik döneceğim' demeli" dedi.

Şimşek’in sözleri, son dönemde parti içindeki krizler, yolsuzluk iddiaları ve tartışmalı isimler üzerinden büyüyen gerilim başlığını yeniden alevlendirdi. CHP yönetiminden gelen bu çıkış, yalnızca bir değerlendirme değil, aynı zamanda parti içinde yeni bir saflaşmanın da işareti olarak yorumlandı.

CHP’li Berhan Şimşek CHP'lilere beddua etti: Oyu, ocakları batsın!
CHP’li Berhan Şimşek CHP'lilere beddua etti: Oyu, ocakları batsın!

Gündem

CHP’li Berhan Şimşek CHP'lilere beddua etti: Oyu, ocakları batsın!

Dün CHP’lilere ‘Ocakları batsın’ diye beddua etmişti! Berhan Şimşek CHP'nin parti sözcüsü oluyor!
Dün CHP’lilere ‘Ocakları batsın’ diye beddua etmişti! Berhan Şimşek CHP'nin parti sözcüsü oluyor!

Gündem

Dün CHP’lilere ‘Ocakları batsın’ diye beddua etmişti! Berhan Şimşek CHP'nin parti sözcüsü oluyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23