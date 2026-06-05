CHP'de sular durulmuyor! CHP'li Berhan Şimşek'ten İmamoğlu'na dikkat çeken çağrı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, katıldığı CNN Türk canlı yayınında, mahkemede dosyası olan ve yargılanan CHP'li siyasi ve belediye başkanlarının partiyle ilişiğinin kesilmesi gerektiğini söyledi. Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun da buna dahil olduğunu vurgulayan Şimşek, "Ekrem Bey'i özel kılan nedir? Temizlenip gelirse biz onu omuzlarda taşırız. Gerçekten CHP'ye emek vermek istiyorlarsa 'Partiden ayrılıyorum, yargılanacağım, başım dik döneceğim' demeli" dedi.

Şimşek’in sözleri, son dönemde parti içindeki krizler, yolsuzluk iddiaları ve tartışmalı isimler üzerinden büyüyen gerilim başlığını yeniden alevlendirdi. CHP yönetiminden gelen bu çıkış, yalnızca bir değerlendirme değil, aynı zamanda parti içinde yeni bir saflaşmanın da işareti olarak yorumlandı.