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Gıda
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Yeniakit Publisher
Palm Yağı ve Gluten hakkında doğru bilinen yanlışlar! Gluten hakkında her söylenen doğru değil!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Palm Yağı ve Gluten hakkında doğru bilinen yanlışlar! Gluten hakkında her söylenen doğru değil!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) düzenlenen gıda ve inovasyon etkinliğinde bir araya gelen uzmanlar gluten ve palm yağına ilişkin yaygın yanlış bilgiler bilimsel açıdan değerlendirildi.

#1
Foto - Palm Yağı ve Gluten hakkında doğru bilinen yanlışlar! Gluten hakkında her söylenen doğru değil!

ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü ile Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GIFT) tarafından düzenlenen 2. Gıda Tasarım ve İnovasyon Festivali, öğrencilerin yenilikçi çalışmalarının yanı sıra gıda sektöründeki güncel tartışmalara da ev sahipliği yaptı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen festivalde son sınıf öğrencilerinin Gıda Üretim Süreçleri Tasarımı (FPD) dersi kapsamında geliştirdikleri çalışmalar sergilenirken, uzmanların öğrencilerle yaptıkları sohbet ve söyleşilerde gluten ve palm yağı hakkında kamuoyunda yaygın olan yanlış algılar da bilimsel veriler ışığında değerlendirildi.

#2
Foto - Palm Yağı ve Gluten hakkında doğru bilinen yanlışlar! Gluten hakkında her söylenen doğru değil!

PALM YAĞINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER BİLİMSEL VERİLERLE YAPILMALI: Etkinlik kapsamında öğrencilerle bir araya gelen, onlarla röportaj ve söyleşilerde bulunan Gıda Mühendisi Dr. Fahri Yemişçioğlu, palm yağı ve bitkisel yağlar hakkındaki yanlış algılara değinerek şu değerlendirmelerde bulundu: “Rafine bitkisel yağların ve işlenmiş gıdaların tek boyutlu değerlendirilmesi doğru bir yaklaşım değildir. Palm yağı, palm çekirdeği yağı ve bu yağlardan fiziksel yöntemlerle elde edilen fraksiyonlar, sahip oldukları fonksiyonel özellikler nedeniyle farklı gıda uygulamalarında tercih edilmektedir.

#3
Foto - Palm Yağı ve Gluten hakkında doğru bilinen yanlışlar! Gluten hakkında her söylenen doğru değil!

Bu yağlar sayesinde sektör, kısmi hidrojenize yağların ve trans yağ asitlerinin kullanımını birçok ülkede yasal düzenlemeler yürürlüğe girmeden önce önemli ölçüde azaltabilmiştir.” Palm yağının dünyada en yaygın kullanılan bitkisel yağlardan biri olduğunu belirten Yemişçioğlu, gıda bileşenlerine ilişkin değerlendirmelerin üretim teknolojileri, sürdürülebilirlik kriterleri ve bilimsel bulgular temelinde yapılması gerektiğini vurguladı.

#4
Foto - Palm Yağı ve Gluten hakkında doğru bilinen yanlışlar! Gluten hakkında her söylenen doğru değil!

GLUTEN HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELER BİLİMSEL TEMELDE YAPILMALI: Etkinlik kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Gıda Mühendisi Mine Güngör ise, son yıllarda gluten hakkında dolaşıma giren yanlış bilgilere dikkat çekerek şunları söyledi: “Ekmek, uygun maliyetli ve erişilebilir bir protein ile lif kaynağıdır. Yüzyıllardır tüketilen ve temel hammaddesi buğday olan ekmek doğal olarak gluten içerir. Gluten intoleransı gibi belirli sağlık durumlarının genelleştirilerek tüm tüketiciler için geçerliymiş gibi sunulması bilimsel gerçeklerle örtüşmeyen bir yaklaşımdır. Gıda bileşenlerine ilişkin değerlendirmelerin bireysel sağlık koşulları ve bilimsel veriler ışığında yapılması gerekir.”

#5
Foto - Palm Yağı ve Gluten hakkında doğru bilinen yanlışlar! Gluten hakkında her söylenen doğru değil!

GELECEĞİN GIDA MÜHENDİSLERİYLE BİLİM ÜZERİNE: Etkinlik boyunca öğrencilerle gerçekleştirilen söyleşi ve röportajlarda, gluten ve palm yağı gibi konulara ilişkin algılar da değerlendirildi. Öğrencilerin görüşlerinin dinlendiği etkinlikte, bilimsel bilginin doğru aktarılmasının ve mühendislik yaklaşımının gıda güvenliği ile gıdada inovasyonun temel unsurları arasında yer aldığı vurgulandı.

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