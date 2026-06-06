Palm Yağı ve Gluten hakkında doğru bilinen yanlışlar! Gluten hakkında her söylenen doğru değil!

PALM YAĞINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER BİLİMSEL VERİLERLE YAPILMALI: Etkinlik kapsamında öğrencilerle bir araya gelen, onlarla röportaj ve söyleşilerde bulunan Gıda Mühendisi Dr. Fahri Yemişçioğlu, palm yağı ve bitkisel yağlar hakkındaki yanlış algılara değinerek şu değerlendirmelerde bulundu: “Rafine bitkisel yağların ve işlenmiş gıdaların tek boyutlu değerlendirilmesi doğru bir yaklaşım değildir. Palm yağı, palm çekirdeği yağı ve bu yağlardan fiziksel yöntemlerle elde edilen fraksiyonlar, sahip oldukları fonksiyonel özellikler nedeniyle farklı gıda uygulamalarında tercih edilmektedir.