Palm Yağı ve Gluten hakkında doğru bilinen yanlışlar! Gluten hakkında her söylenen doğru değil!

GLUTEN HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELER BİLİMSEL TEMELDE YAPILMALI: Etkinlik kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Gıda Mühendisi Mine Güngör ise, son yıllarda gluten hakkında dolaşıma giren yanlış bilgilere dikkat çekerek şunları söyledi: “Ekmek, uygun maliyetli ve erişilebilir bir protein ile lif kaynağıdır. Yüzyıllardır tüketilen ve temel hammaddesi buğday olan ekmek doğal olarak gluten içerir. Gluten intoleransı gibi belirli sağlık durumlarının genelleştirilerek tüm tüketiciler için geçerliymiş gibi sunulması bilimsel gerçeklerle örtüşmeyen bir yaklaşımdır. Gıda bileşenlerine ilişkin değerlendirmelerin bireysel sağlık koşulları ve bilimsel veriler ışığında yapılması gerekir.”