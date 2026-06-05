Beraat kararı bozuldu! Oğluna saldıran köpeği vurduğu için hapse girebilir!

Son dönemlerde Türkiye'nin farklı illerinde yaşanan başıboş köpek saldırıları her geçen gün artmaya devam ediyor. İzmit’te oğluna ve ardından kendisine saldıran sokak köpeğini tüfekle öldüren Orçun Maviş hakkında verilen beraat kararı istinafta bozuldu.

Sokak güvenliği ve kamu sorumluluğu tartışmaları gündemi en sıcak başlıkları arasına yer alırken İzmit’te oğluna ve ardından kendisine saldıran sokak köpeğini tüfekle öldüren Orçun Maviş'in hakkında verilen beraat kararının istinafta bozulması sosyal medyada yankı uyandırdı.

Edinilen bilgiye göre, İzmit Yahyakaptan Mahallesi'nde 2022 yılında hayvancılıkla uğraşan ve kasaplık yapan Orçun Maviş (46), oğluna saldırdığını öğrendiği ve birkaç gün sonra da kendisine saldırı girişiminde bulunduğunu ifade ettiği sokak köpeğini tüfekle vurarak öldürmüştü Olayın ardından Maviş hakkında "evcil hayvanı kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Mahkeme heyeti, 20 Şubat 2024 tarihinde sanığın eylemini 'zorunluluk hali' kapsamında değerlendirerek ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

YENİDEN YARGILANACAK!

Yerel mahkemenin kararının ardından dosya istinafa taşındı. İtirazları inceleyen Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında eksik değerlendirme yapıldığına hükmederek beraat kararını bozdu.

Yeniden yargılanacak olan Maviş, “Bir akşam oğlumu ısırmış, çocuk da ağlayarak eve geldi. Bacağından ısırmış, çocuk sonra düşmüş ve kolu, eli, her yeri kan içinde geldi. Birkaç gün sonraydı sanırım, yine bir yere gidiyordum ve bana da tekrar saldırma durumu oldu. Ben de köpeği korkutmak için ateş ettim. O da denk geldi ve köpek öldü.” ifadelerini kullandı.

Halk ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen saldırgan ve tedavisi mümkün olmayan hayvanlara karşı gerekirse sert tedbirlerin alınması gerekirken beraat kararı bozulan Orçun ''Köpekler insana hizmet için ve insandan daha değerli değildir. Yine söylüyorum; bugün tek bir çocuğun tırnağı için bütün köpeklerin itlaf edilmesi gerekiyorsa, ben razıyım.'' açıklamasını yaptı.

HÜDA PAR Milletvekili Dinç, başıboş köpek sorununu bir kez daha Meclis’e taşıdı!

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Van’ın Saray ve Muradiye ilçelerinde peş peşe yaşanan ve kamuoyunda büyük endişeye neden olan sahipsiz köpek saldırılarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Dinç, soru önergesinde, 29 Nisan 2026 tarihinde Van’ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Hamza Özsoy’un hayatını kaybettiğini, 10 yaşındaki Ayaz Özsoy’un ise ağır yaralandığını hatırlattı. Benzer bir saldırının 8 Mayıs 2026’da Van’ın Muradiye ilçesinde meydana geldiğini ifade eden Dinç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na yazılı soru önergesi sundu.

"Belediyelerin bakımevi kurma ve toplama yükümlülüğü var"

Soru önergesinde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili kurum ve kuruluşlara yüklediği sorumluluklara dikkat çeken Dinç, Kanun’un Ek 1. Maddesi uyarınca; büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yirmi beş bini aşan belediyelerin, sahipsiz veya tehlike arz eden hayvanlar için bakımevleri kurmakla ve bu hayvanları söz konusu merkezlere nakletmekle yükümlü olduğunu hatırlattı. Dinç, bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan belediyeler ile il özel idarelerinin ise bu hayvanları en yakın bakımevine götürme sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.

"Denetleme görevi doğrudan Bakanlığa tevdi edilmiştir"

Aynı Kanun’un 17. Maddesi'ne atıfta bulunarak kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetki ve görevinin doğrudan Tarım ve Orman Bakanlığına tevdi edildiğinin altını çizen Dinç, yaşanan vakalar sonrası kamuoyunda oluşan derin endişeler ve önlemlerin yetersizliğine dair eleştiriler dikkate alındığında konunun açıklığa kavuşturulmasının zaruri olduğunu kaydetti.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yazılı olarak cevaplandırması talebiyle Meclis'e şu soruları yöneltti:

"Van Büyükşehir Belediyesi ve ilgili ilçe belediyeleri, 5199 sayılı Kanun çerçevesindeki yasal sorumluluklarını (bakımevi tesisi, toplama ve rehabilitasyon vb.) tam olarak yerine getirmiş midir? Bakanlığınızca bu belediyeler nezdinde olay öncesinde herhangi bir denetim gerçekleştirilmiş midir?

Olayın meydana geldiği bölgede, mülki amir başkanlığında toplanan İl Hayvanları Koruma Kurulu, riskli bölgelere yönelik gerekli tedbir kararlarını almış mıdır? Alınan kararların uygulama safhası Bakanlığınızca takip edilmiş midir?"