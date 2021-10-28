CHP ve İYİ Parti 'tezkere' çatlağı derinleşiyor: Ya Erdoğan Akşener'e 'gel' derse!

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Can Ataklı, Suriye-Irak tezkeresine ilişkin açıklamalarda bulunduğu Youtube kanalında İYİ Parti'nin 'evet' oyu kullanmasına tepki gösterdi.

CHP ve İYİ Parti arasında 'tezkere' çatlağı

Terörle mücadele yurtiçi ve sınır ötesi operasyonlarda başarılı bir şekilde devam ederken, TSK'nın Irak ve Suriye’deki operasyon süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis’te görüşüldü. CHP ve gizli ortağı HDP'nin, terörle mücadeleye karşı 'hayır' oyuna karşın; AK Parti, MHP ve İYİ Parti 'evet' oyu kullandı.

Tezkerenin TBMM'den geçmesinin ardından Millet İttifakı'nda yaşanan 'tezkere' çatlağı derinleşmeye başladı. CHP'li isimler İYİ Parti'nin yanlış politika yürüttüğünü söyleyerek eleştirilerde bulundu.

Can Ataklı: Erdoğan, Akşener'e 'gel' derse...

Can Ataklı, Suriye-Irak tezkeresine ilişkin Yotube kanalında yaptığı açıklamada "Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener'i çağırırsa acaba Akşener tereddüt eder mi etmez mi kuşkusuna düştüm ben" diyerek İYİ Parti'ye tepki gösterdi.

İYİ Parti'nin terörle mücadele konusunda 'evet' oyu kullanmasını 'hazmedemeyen' Ataklı, "Akşener, hiç olmayacak bir konuda kalktı gitti, 'Ben memleketimi seviyorum' dedi. O zaman demek ki sen Tayyip Erdoğan'ın yaptığını beğeniyorsun." ifadelerini kullandı.

"Şu anda Tayyip Erdoğan güçlü duruma geliyor"

Ataklı bu durumun dünyada Erdoğan'ı güçlü gösterdiğini söyleyerek şu itirafta bulundu:

Türkiye'nin dünyadaki imajı şu oldu: Tayyip Erdoğan muhalefetiyle birlikte güçlü. Şu anda Tayyip Erdoğan o duruma geliyor.

Barış Yarkadaş, İYİ Parti'yi eleştirdi

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, İYİ Parti'nin ilk olarak reklam filminde ardından da 'tezkere' kararında yanlış yaptığını belirterek İYİ Parti kurmaylarına seslenerek sosyal medya hesabından, "İYİ PARTİ, peş peşe iki yanlış yaptı. Partinin kuruluşunun 4. yıldönümü için hazırlanan reklam filmi sadece eleştiri konusu oldu. Beğenen tek bir kişi bile görmedim. Tezkereye evet oyu vermek ise, haftanın 2. yanlışıydı. İYİ PARTİ kurmayları şapkayı önlerine koyup düşünmelidir." paylaşımda bulunmuştu.