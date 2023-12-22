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Sosyal Medya CHP seçmenini trolleyen muhabir kahkahaya neden oldu! Mansur Yavaş’ın zam yapmasını beğendiler
Sosyal Medya

CHP seçmenini trolleyen muhabir kahkahaya neden oldu! Mansur Yavaş’ın zam yapmasını beğendiler

Yeniakit Publisher
2023-12-22 09:09:00 -

Ankara’da seçmenlerle buluşan Youtube kanalı Kanal Türkiye’nin videosu sosyal medyada gündem oldu.

CHP seçmenini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üzerinden trolleyen muhabir sosyal medyayı gülme krizine soktu. Seçmeni trolleyen muhabirin Mansur Yavaş’ın icraatlarını sayar mısın sorusuna bakın ne cevap verdi.

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