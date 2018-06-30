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CHP şapkasını önüne koyuyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, 24 Haziran seçimlerinin kapsamlı olarak değerlendirilmesi amacıyla bir rapor hazırlanacak.

30 Haziran 2018 Cumartesi 12:52
CHP şapkasını önüne koyuyor

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde alınan sonuçları masaya yatıracak. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcıları ve genel başkan başdanışmanlarının katılımıyla bir seçim raporu hazırlanmasını istedi.

Raporda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin aldığı yüzde 30,64 oy oranı ile partinin milletvekili genel seçimlerindeki yüzde 22,64'lük oran il il değerlendirilecek.

Hazırlanan MYK raporunda partinin 1 Kasım seçiminde aldığı oyla son oyu arasındaki farklarının nedenlerinin de ortaya konması bekleniyor.

Genel başkan yardımcılıkları ve genel başkan başdanışmanlarının katkılarıyla hazırlanacak rapor, daha sonra milletvekilleri, il başkanları ve Parti Meclisi (PM) toplantılarında değerlendirilecek.

Yapılan değerlendirmeler ışığında partinin yerel seçimler öncesi yeni yol haritası çizilecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce ile hafta içi görüşmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu ve İnce arasındaki görüşmenin pazartesi veya salı günü baş başa yapılacağı öğrenildi.

"KURULTAY YOK, SEÇİME HAZIRLANIN"

CHP'de bazı eski milletvekilleri ve Elazığ'dan milletvekili seçilen Gürsel Erol'un dillendirdiği "Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması ve olağanüstü kurultay" talepleri ise karşılık bulmadı.

Gürsel Erol'un PM kararıyla kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi ise Kılıçdaroğlu'nun "Kurultay yok, seçime hazırlanın" mesajını verdiği şeklinde yorumlandı. Ancak partinin kurultay delegelerince imza toplanması halinde olağanüstü kurultay toplanabilir.

CHP tüzüğüne göre ya üst yönetim biriminin kararıyla ya da kurultay delegelerinin tam sayısının beşte birinin imzasıyla olağanüstü kurultay toplanabiliyor.

Olağanüstü kurultay için 2018 Mart ayında yapılan 19. Olağanüstü Kurultay'daki delege sayısı göz önüne alındığında, 260 delegenin noter onaylı oyu gerekiyor. Ancak bu sayı kurultayın seçimli olmasını sağlamıyor.

Tüzüğe göre, olağanüstü kongreyi isteyenlerin sayısı, kongre üyeleri tam sayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise olağanüstü kongrenin gündemine, güven oylaması ve seçim maddeleri konabiliyor. Yine son kurultayı göz önüne alındığında 650 civarında delegeye ihtiyaç var.

İNCE TEŞEKKÜR ZİYARETLERİNE BAŞLIYOR

Bir olağanüstü kurultay çağrısı yapmayacağını açıklayan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, ayrıca "Genel başkanlığa adayım" da demeyeceği belirtiliyor.

Parti kulislerine göre İnce'nin böyle bir talebin örgütten yükselmesini beklediği ifade ediliyor.

Öte yandan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, illere yapacağı teşekkür ziyaretlerine Erzurum'dan başlayacak.

Teşekkür ziyaretleri kapsamında İnce'nin ilk olarak 4 Temmuz Çarşamba günü Erzurum'a gideceği bildirildi.

İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, gidemediği illerden başlamak üzere 81 ilin tamamına teşekkür ziyaretinde bulunacağını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 12:52
  1. Erzurum
  2. Elazığ
  3. CHP
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Muharrem İnce

YORUM YAZ

  • AHMETAHMET2 sa önce
    Oy oranını arttırmanın yolunu halk biliyor. FETÖ ve PKK yı cesaretiniz varsa her gün lanetleyin .Türkiyeyi, Avrupalı yam yam lara şikayet etmekten vazgeçin.
  • DürüstDürüst1 sa önce
    CHP.nin şapkası yok ki önüne koysun.Sam amca ne diyorsa onu yapıyorlar.KK.yıo koltuktan ancak pas çözücü ve kazıyarak çıkarabilirsiniz
  • Fötür DemirelFötür Demirel2 sa önce
    "CHP şapkasını önüne koyuyor" Niye? Altına koyup içine ...mak şapka kanununa aykırı da ondan mı?
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