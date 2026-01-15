CHP Milletvekili Suat Özçağdaş’dan polise ağır hakaret!

CHP’lilerin skandalları bitmek bilmiyor. CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi aynı zamanda partinin sözde "gölge milli eğitim bakanı" olan Suat Özdağdaş, polise ağır hakaretler etti.

Yolsuzluktan ve casusluktan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın duruşması Silivri'de görülüyordu.

Duruşmada davacı İmamoğlu, duruşmaya ilk kez fiziki olarak katıldı ve sözlü itirazda bulundu.

Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Dilek İmamoğlu da katıldı.

Duruşma öncesi güvenlik barikatını aşıp içeri girmek isteyenlerle güvenlik ekipleri arasında gerginlikler yaşandı.

O esnada bölgede olan CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, polis ekiplerine hakaret etti.

Öfkelendiği ve polislere parmak salladığı görülen Özçağdaş, bununla kalmayarak polislere "şerefsiz" dedi.

Özçağdaş kendisini sakinleştirmeye çalışan bir polisi de iterek uzaklaştırmaya çalıştı.

Olayın sosyal medyada yayılması büyük yankı yaptı ve Suat Özçağdaş tepkilerin odağı oldu.