CHP Lideri Kılıçdaroğlu Ordu'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Ordu'nun İkizce ilçesine geldi.

Burada Seymenli Mahallesi'ne geçerek toprak altında kalan Bayram Sekmen'in eşi Turan Sekmen ve çocuklarına başsağlığı dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, aileyle bir süre görüştü.

Aynı olayda kolu kırılan Turan Sekmen, Kılıçdaroğlu'na yaşadıklarını anlattı.

Ziyaret, okunan duanın ardından sona erdi.

Ziyarete CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ve partililer de katıldı.