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CHP kızıştı... Genel başkanlığa bir aday daha!

Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında süren kurultay tartışmaları devam ederken, Haluk Pekşen'in de genel başkanlığa aday olacağı iddia edilmişti. Pekşen'den sonra Umut Oran'dan da genel başkanlık sinyali geldi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:00
CHP kızıştı... Genel başkanlığa bir aday daha!

CHP’li Umut Oran, 24 Haziran seçimleri sonrasında CHP’de gündeme gelen değişim ve kurultay taleplerini kapsamlı bir çalışma ile değerlendirdi. CHP’nin ana sorununun tek bir kişi ya da yöntem olmadığını, sorunun “kurumsallaşamamaktan” kaynaklandığını belirten Umut Oran , “24 Haziran hezimetinin hemen ardından fedakâr CHP tabanından yükselen olağanüstü kurultay çağrıları anlamlıdır. Ancak tabanın doğru değerlendirmesinin aksine ‘önce kendini başarılı ilan edip’ ardından kurultay çağrısı yapmak ya da ‘kurultayın gereksiz olduğunu’ ilan etmek başlı başına büyük bir hatadır” dedi.

"ACİLEN KURULTAY KARARI ALALIM"

Cumhuriyet'in haberine göre, bu bakış açısıyla kurultay olursa kim kazanırsa kazansın 16 yıldır devam eden seçim yenilgilerinin tartışılmayacağına işaret eden Umut Oran , “Acilen kurultay kararı alalım ama genel başkan seçiminden önce CHP’yi baştan aşağıya çağa uygun hale getirelim! En az 10 gün sürecek kurultayda CHP’yi 21. Yüzyıla uyumlu kılacak reformları yapalım. ‘Siyaset sistemi baştan aşağıya değiştirildikten, parti içi demokrasi egemen kılındıktan ve ortak akıl kullanılmaya başlandıktan sonra’ partimize değer katacak pek çok yeni yüz siyaset saflarına katılacaktır. Elbette zamanın gerçeklerine uygun olarak kurumsal anlamda yenilenen CHP’ye Genel Başkan olarak hizmet etmek isteyen adaylar da olacaktır.

"GÖREVDEN KAÇMAYACAĞIM"

Bu da herkesin hakkı olduğu gibi aynı zamanda bir görevdir. Bu ihtiyaç ortaya çıktığında ben de üzerime düşen ve partililerimin uygun gördüğü hiçbir görevden kaçmayacağım ve gereğini büyük bir kararlılıkla yapacağım!” ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:00
  1. Umut Oran
  2. CHP
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Muharrem İnce

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