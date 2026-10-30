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Spor Dev derbi öncesi İngiliz devinde deprem! Liverpool’un süper yıldızı Kadıköy maçı öncesi gemileri yaktı!
Spor

Dev derbi öncesi İngiliz devinde deprem! Liverpool’un süper yıldızı Kadıköy maçı öncesi gemileri yaktı!

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Dev derbi öncesi İngiliz devinde deprem! Liverpool’un süper yıldızı Kadıköy maçı öncesi gemileri yaktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde 4 Kasım’da Kadıköy’de temsilcimiz Fenerbahçe’ye konuk olmaya hazırlanan Liverpool, Alexis Mac Allister şokuyla sarsıldı. İngiliz basınında bomba etkisi yaratan iddiaya göre, Arjantinli yıldız orta saha yönetime başvurarak takımdan ayrılmak istediğini resmen bildirdi.

Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Liverpool'da Alexis Mac Allister'ın geleceği tartışılıyor. Arjantinli yıldızın Real Madrid'e gitmek istediği ve ara transfer dönemi için izin talep ettiği belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde 4 Kasım’da Kadıköy’de Fenerbahçe’ye konuk olmaya hazırlanan Liverpool’da, kritik karşılaşma öncesinde Alexis Mac Allister şoku yaşanıyor. İngiliz basınında yer alan iddialara göre, Arjantinli yıldız orta saha takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

REAL MADRID'E GİTMEK İSTİYOR

Liverpool'un kilit isimlerinden biri olan Mac Allister'ın, kariyerini Real Madrid'de sürdürmeyi hedeflediği ve ara transfer döneminde takımdan ayrılmak için izin talep ettiği belirtildi.

GELECEĞİ FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA BELLİ OLACAK

İngiliz medyasında çıkan detaylara göre, Liverpool yönetiminin Arjantinli oyuncunun geleceğiyle ilgili nihai kararı verip adımları atması Fenerbahçe karşılaşması sonrasını bulacak.

MAÇ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu Fenerbahçe - Liverpool mücadelesi, 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te İstanbul'da oynanacak. 

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