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New York borsası büyük zarar ettirdi

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AA Giriş Tarihi:

New York borsası büyük zarar ettirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası sert düşüşle kapandı. S&P 500 endeksi yüzde 2'ye, Nasdaq endeksi yüzde 3'e yakın geriledi.

#1
Foto - New York borsası büyük zarar ettirdi

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 1,09 azalarak 51.770,31 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1,82 azalışla 7.580,07 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,86 kayıpla 25.436,99 puana indi. Ekim ayı genelinde Dow Jones endeksi yüzde 1,7 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,9 ve Nasdaq endeksi yüzde 5,3 değer kaybetti.

#2
Foto - New York borsası büyük zarar ettirdi

Teknoloji şirketlerinin bilançolarından gelen karışık sinyaller, yapay zeka yatırımlarının karlılığa dönüşüne ilişkin soru işaretlerini artırırken, yatırımcıların gelecek hafta yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde kar realizasyonuna gitmesi, piyasalarda satış baskısını yoğunlaştırdı. Dün piyasaların kapanışının ardından bilançosunu yayımlayan Amazon'un karı ve geliri piyasa beklentilerinin altında kaldı. Şirket, 2026 yılı nakit sermaye harcamalarının yaklaşık 220 milyar dolar olacağı yönündeki öngörüsünü yineledi. Amazon'un hisseleri yüzde 1,4 geriledi. Çip üreticisi Intel'in karı ve geliri üçüncü çeyrekte beklentileri aşmasına karşın, şirketin dördüncü çeyreğe yönelik tahminleri beklentileri karşılayamadı. Intel ayrıca kişisel bilgisayar pazarındaki durgunluğun devam edeceği uyarısında bulunurken, şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 29 kayıpla günü tamamladı.

#3
Foto - New York borsası büyük zarar ettirdi

Yapay zeka yatırımlarının geri dönüşüne dair belirsizliklerin risk iştahını törpülemesi, diğer teknoloji devlerinin hisselerine de baskı yaptı. SpaceX'in hisseleri yüzde 6,4 ve Microsoft, Meta ve Alphabet'in hisseleri yüzde 1,5 değer kaybetti. Çip üreticilerinden Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 11, Broadcom'un hisseleri yüzde 5,5 ve Nvidia'nın hisseleri yüzde 4,2 düşüş gösterdi. Bugün piyasaların açılışından önce bilançosunu yayımlayan ABD'li enerji devi ExxonMobil'in hisseleri ise yüzde 2,2 arttı. Chevron'un hisseleri de şirketin karı ve gelirinin tahminleri aşması sonrasında yüzde 1,8 değer kazandı.

#4
Foto - New York borsası büyük zarar ettirdi

Öte yandan, kripto varlık fiyatları Binance'e yönelik siber saldırı ile sarsıldı. Şirket, olayın toplam etkisinin yaklaşık 6,3 milyar dolar olarak hesaplandığını bildirdi. Söz konusu gelişmeyle bitcoin yüzde 4,3 azalışla 76 bin 835 dolara, ethereum yüzde 3,2 düşüşle 2 bin 239 dolara indi. Ayrıca, ABD'nin İran'a yönelik olası saldırılarına dair haberlerin arz endişelerini artırmasıyla petrol fiyatları yükseldi. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı TSİ 23.20 itibarıyla yüzde 2,3 artarak 117,55 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 1 artışla 103,02 dolardan alıcı buldu.

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