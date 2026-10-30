New York borsası büyük zarar ettirdi

Yapay zeka yatırımlarının geri dönüşüne dair belirsizliklerin risk iştahını törpülemesi, diğer teknoloji devlerinin hisselerine de baskı yaptı. SpaceX'in hisseleri yüzde 6,4 ve Microsoft, Meta ve Alphabet'in hisseleri yüzde 1,5 değer kaybetti. Çip üreticilerinden Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 11, Broadcom'un hisseleri yüzde 5,5 ve Nvidia'nın hisseleri yüzde 4,2 düşüş gösterdi. Bugün piyasaların açılışından önce bilançosunu yayımlayan ABD'li enerji devi ExxonMobil'in hisseleri ise yüzde 2,2 arttı. Chevron'un hisseleri de şirketin karı ve gelirinin tahminleri aşması sonrasında yüzde 1,8 değer kazandı.