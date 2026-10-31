Nursema dönüyordu: Kızılcık Şerbeti yayın akışından kaldırıldı
Son dönemin tartışmalı yapımlarından birisi olan Kızılcık Şerbeti'nin ekranlara gelmesi beklenen son bölümü yayın akışından kaldırıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Son dönemin tartışmalı yapımlarından birisi olan Kızılcık Şerbeti'nin ekranlara gelmesi beklenen son bölümü yayın akışından kaldırıldı.
Kızılcık Şerbeti, 30 Ekim Cuma günü izleyici ile buluşmadı. Dizinin yapım şirketi Gold Film, yayın takvimindeki değişikliğe ilişkin açıklama yaparak merak edilen sorulara açıklık getirdi. Böylece dizinin yeni bölümünün neden ertelendiği ve 145. bölümün ne zaman yayınlanacağı da netleşti.
Kızılcık Şerbeti'nin bu hafta yayınlanması beklenen yeni bölümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Dizinin resmi X hesabından yapılan duyuruda, yayın arasının nedeni izleyicilerle paylaşıldı.
Öte yandan gazeteci Birsen Altuntaş, daha önce dizinin bu hafta yayınlanmayacağını öne sürmüş ve ertelemenin yeterli reklam alınamamasından kaynaklandığını iddia etmişti.
Söz konusu iddia sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle dizinin geçtiğimiz hafta elde ettiği 6 reytinglik başarı, reklam yetersizliği iddiasının izleyiciler tarafından sorgulanmasına neden oldu.
Dizinin yeni bölüm fragmanında ise uzun süredir beklenen Nursema'nın dönüşü dikkat çekti. Kadroya yeniden katılacağı duyurulan karakterin tanıtım görüntüleri merak uyandırmıştı.
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