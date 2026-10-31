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Muhammed Avn'dan olay Türkiye itirafı: İmza gecikti ama hiç olmamasındansa geç olması daha iyi Nursema dönüyordu: Kızılcık Şerbeti yayın akışından kaldırıldı A101’de kasım fırsatları: Yağ, pirinç ve temizlik ürünlerinin fiyatları belli oldu New York borsası büyük zarar ettirdi Daltonlar operasyonunda flaş gelişme Canan Karatay işaret etti: Zayıflama iğneleri zararlı mı? Yıkılasın İsrail! Maalesef acı haber geldi Yılda 330 bin lastik satan 38 yıllık firma konkordato ilan etti! Kore cilt bakımı glass skin ile cam gibi görünüm artık hayal değil: 9 adım lekelenmeyi kesti
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Nursema dönüyordu: Kızılcık Şerbeti yayın akışından kaldırıldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Nursema dönüyordu: Kızılcık Şerbeti yayın akışından kaldırıldı

Son dönemin tartışmalı yapımlarından birisi olan Kızılcık Şerbeti'nin ekranlara gelmesi beklenen son bölümü yayın akışından kaldırıldı.

#1
Foto - Nursema dönüyordu: Kızılcık Şerbeti yayın akışından kaldırıldı

Kızılcık Şerbeti, 30 Ekim Cuma günü izleyici ile buluşmadı. Dizinin yapım şirketi Gold Film, yayın takvimindeki değişikliğe ilişkin açıklama yaparak merak edilen sorulara açıklık getirdi. Böylece dizinin yeni bölümünün neden ertelendiği ve 145. bölümün ne zaman yayınlanacağı da netleşti.

#2
Foto - Nursema dönüyordu: Kızılcık Şerbeti yayın akışından kaldırıldı

Kızılcık Şerbeti'nin bu hafta yayınlanması beklenen yeni bölümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Dizinin resmi X hesabından yapılan duyuruda, yayın arasının nedeni izleyicilerle paylaşıldı.

#3
Foto - Nursema dönüyordu: Kızılcık Şerbeti yayın akışından kaldırıldı

Öte yandan gazeteci Birsen Altuntaş, daha önce dizinin bu hafta yayınlanmayacağını öne sürmüş ve ertelemenin yeterli reklam alınamamasından kaynaklandığını iddia etmişti.

#4
Foto - Nursema dönüyordu: Kızılcık Şerbeti yayın akışından kaldırıldı

Söz konusu iddia sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle dizinin geçtiğimiz hafta elde ettiği 6 reytinglik başarı, reklam yetersizliği iddiasının izleyiciler tarafından sorgulanmasına neden oldu.

#5
Foto - Nursema dönüyordu: Kızılcık Şerbeti yayın akışından kaldırıldı

Dizinin yeni bölüm fragmanında ise uzun süredir beklenen Nursema'nın dönüşü dikkat çekti. Kadroya yeniden katılacağı duyurulan karakterin tanıtım görüntüleri merak uyandırmıştı.

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