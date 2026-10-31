A101’de kasım fırsatları: Yağ, pirinç ve temizlik ürünlerinin fiyatları belli oldu

Nestle Damak’ın 60 gramlık sütlü, bitter, ilk hasat ve baklava çeşitlerinin her biri 59,50 TL olarak açıklandı. Maxi Dido 47 gram 26,50 TL, Maxi Çokonat 45 gram 27 TL, Maxi çikolatalı gofret 47 gram 17,50 TL fiyatla katalogda yer alıyor. Albeni Büyük Boy 52 gram 18,50 TL, Metro Büyük Boy 50,4 gram 17 TL ve Laviva bisküvili bar çikolata 35 gram 21,50 TL’den sunuluyor. Çokokrem 40 gram kakaolu fındık kreması 24 TL, Napoliten 33 gram sütlü çikolata 35 TL, 9 Kat Tat Rulokat 170 gram fındık kremalı rulo gofret 60 TL olarak fiyatlandırıldı. Çubuk kraker 36x40 gramlık pakette 180 TL, Çizi peynirli soğanlı kraker 120 gram 37 TL, Altınbaşak tahıl cipsi 50 gram 15 TL ve Çizi peynirli kraker 4x70 gram 47 TL’den satışa sunuluyor. Dankek portakallı tart kek 150 gram 45 TL, Dankek Magma 65 gram ise 16 TL fiyat taşıyor.