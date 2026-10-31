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A101’de kasım fırsatları: Yağ, pirinç ve temizlik ürünlerinin fiyatları belli oldu

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A101’de kasım fırsatları: Yağ, pirinç ve temizlik ürünlerinin fiyatları belli oldu

A101’in 31 Ekim-6 Kasım Haftanın Yıldızları kataloğunda temel gıda, kişisel bakım ve temizlik ürünleri yer aldı. 5 Kasım Perşembe günü satışa çıkacak Aldın Aldın ürünleri arasında ise bluetooth kulaklık, termosifon ve su sebili bulunuyor.

#1
Foto - A101’de kasım fırsatları: Yağ, pirinç ve temizlik ürünlerinin fiyatları belli oldu

A101’in haftalık kataloğunda 5 litrelik Yudum Plus ayçiçek yağı 549 TL, 2 kilogramlık Hasata Gönen baldo pirinç 229 TL olarak duyuruldu. Gıda alışverişinin yanı sıra ev temizliği ve kişisel bakım ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin de fiyatları açıklandı.

#2
Foto - A101’de kasım fırsatları: Yağ, pirinç ve temizlik ürünlerinin fiyatları belli oldu

Binboğa çıtkapak çiçek balı 325 gram 115 TL, Indomie bardak noodle 60 gram 30 TL, Nimet kurabiye ve yağlı gevrek çeşitleri 500 gramlık ambalajlarda ayrı ayrı 89,50 TL’den satışa sunuluyor. Kızılay ve Akmina’nın karpuz-çilek aromalı, 6x200 mililitrelik maden suyu paketleri 75 TL fiyat taşıyor.

#3
Foto - A101’de kasım fırsatları: Yağ, pirinç ve temizlik ürünlerinin fiyatları belli oldu

Finish Quantum 40’lı bulaşık makinesi kapsülü 295 TL, Omo beyazlar ve renkliler için 1500 mililitre sıvı çamaşır deterjanı 199 TL, Domestos Ultra 3240 mililitre çamaşır suyu 209 TL olarak katalogda yer alıyor. Cif Banyo & Mutfak 750 mililitre krem temizleyici 99 TL, Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79,90 TL, Pril 653 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 74,50 TL’den sunuluyor. Bref Power Aktiv ikili klozet blok 99,50 TL, Brita Maxtra Pro ikili sürahi filtresi ise 349 TL olarak fiyatlandırıldı. ŞAMPUAN VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ Kişisel bakım kategorisinde Head&Shoulders 330 mililitre şampuan 187 TL, Duru 4x150 gram duş sabunu 135 TL, Dove 90 gram güzellik sabunu 54,50 TL fiyatla bulunuyor. Vaseline 50 mililitre jel krem 104,50 TL, Parodontax 50 mililitre diş macunu 89 TL ve Sensodyne Derin Temizlik 1+1 diş fırçası 140 TL’den satışa sunuluyor.

#4
Foto - A101’de kasım fırsatları: Yağ, pirinç ve temizlik ürünlerinin fiyatları belli oldu

Nestle Damak’ın 60 gramlık sütlü, bitter, ilk hasat ve baklava çeşitlerinin her biri 59,50 TL olarak açıklandı. Maxi Dido 47 gram 26,50 TL, Maxi Çokonat 45 gram 27 TL, Maxi çikolatalı gofret 47 gram 17,50 TL fiyatla katalogda yer alıyor. Albeni Büyük Boy 52 gram 18,50 TL, Metro Büyük Boy 50,4 gram 17 TL ve Laviva bisküvili bar çikolata 35 gram 21,50 TL’den sunuluyor. Çokokrem 40 gram kakaolu fındık kreması 24 TL, Napoliten 33 gram sütlü çikolata 35 TL, 9 Kat Tat Rulokat 170 gram fındık kremalı rulo gofret 60 TL olarak fiyatlandırıldı. Çubuk kraker 36x40 gramlık pakette 180 TL, Çizi peynirli soğanlı kraker 120 gram 37 TL, Altınbaşak tahıl cipsi 50 gram 15 TL ve Çizi peynirli kraker 4x70 gram 47 TL’den satışa sunuluyor. Dankek portakallı tart kek 150 gram 45 TL, Dankek Magma 65 gram ise 16 TL fiyat taşıyor.

#5
Foto - A101’de kasım fırsatları: Yağ, pirinç ve temizlik ürünlerinin fiyatları belli oldu

31 Ekim-6 Kasım dönemini kapsayan katalogda Yudum Plus 5 litre ayçiçek yağı 549 TL, Hasata Gönen 2 kilogram baldo pirinç 229 TL, Yöremce 1 kilogram iri dermason fasulye 87,50 TL fiyatla yer alıyor. Irmak, Bal Küpü, Nar, Bor ve Doğuş markalarının 1 kilogramlık toz şekerleri 52,50 TL’den sunuluyor. Öncü’nün tatlı ve acı seçenekli 900 gram biber salçasının fiyatı ise 159,50 TL olarak açıklandı.

#6
Foto - A101’de kasım fırsatları: Yağ, pirinç ve temizlik ürünlerinin fiyatları belli oldu

A101’in 5 Kasım Perşembe günü satışa sunacağı Aldın Aldın ürünleri arasında bluetooth kulaklık, silindirik termosifon, 3 musluklu su sebili ve hava nemlendirici bulunuyor.

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