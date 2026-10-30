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Gündem Türk bayrağına alçak saldırı! Polis o kansızın peşinde
Gündem

Türk bayrağına alçak saldırı! Polis o kansızın peşinde

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, yolda yürürken mobilya mağazasının önüne asılan Türk bayrağını alıp yere attı. Güvenlik kamerası görüntülerinin paylaşılması üzerine sosyal medyada büyük tepki çeken olay sonrası polis o alçağın peşine düştü.

Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı dün saat 23.30 sıralarında Yunusemre ilçesi 8 Eylül Caddesi'nde bir kişi, cadde üzerindeki bir mobilya mağazasının önünde asılı bulunan Türk bayrağını alıp, yere attı.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.İhbar üzerine polis ekipleri, kapüşonlu şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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