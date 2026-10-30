Türk bayrağına alçak saldırı! Polis o kansızın peşinde
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, yolda yürürken mobilya mağazasının önüne asılan Türk bayrağını alıp yere attı. Güvenlik kamerası görüntülerinin paylaşılması üzerine sosyal medyada büyük tepki çeken olay sonrası polis o alçağın peşine düştü.
Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı dün saat 23.30 sıralarında Yunusemre ilçesi 8 Eylül Caddesi'nde bir kişi, cadde üzerindeki bir mobilya mağazasının önünde asılı bulunan Türk bayrağını alıp, yere attı.
O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.İhbar üzerine polis ekipleri, kapüşonlu şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.
Gündem
Özgür Özel’in seçim vaadi bir ailenin daha ocağını söndürdü: Yemek sofrasında babasını bıçakla katletti
Gündem
Yılmaz Özdil’den Sarıgül için çarpıcı yorum… Rezaleti, skandal platformun ahlaksız dizileriyle özetledi