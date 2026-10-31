BİM raflarında ucuzluk rüzgarı! Yeni aktüel ürünler kataloğu yine cepleri yakacak cazip fiyatlarla dolup taşıyor!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye’nin en yaygın perakende market zincirlerinden BİM, her hafta olduğu gibi yine ev ekonomisini ve mutfakları sarsacak geniş ürün yelpazesiyle rafları donatıyor. Ev tekstilinden mutfak gereçlerine, giyimden zücaciyeye kadar yüzlerce çeşit ürünün yer aldığı yeni katalog, vatandaşların akınına uğramaya hazırlanıyor.
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM indirim kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor.
- English Home 18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı 1.990 TL
- Metal Patates / Soğan Kabı 299 TL
- Metal Ekmek Kutusu 34x18x14,5 cm 259 TL
- Tek Fiyat Emaye Ürünler 549 TL
- LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 89 TL
- LAV Kilitli Saklama Kabı 720 cc 119 TL
- LAV Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 159 TL
- Derin Kilitli Saklama Kabı 700 cc 139 TL
- Desenli Emaye Kase / Makarna Tabağı 24 cm 349 TL
- Zoey Su Bardağı 315 cc 3'lü 139 TL
- Tokyo Gravürlü Cam Kase 1500 cc 109 TL
- Tokyo Gravürlü Cam Kase 2600 cc 149 TL
- Rakle Cam Su Bardağı 315 cc 3'lü 139 TL
- Rakle Cam Meşrubat Bardağı 360 cc 3'lü 159 TL
- Rakle Cam Kahve Yanı Su Bardağı 135 cc 6'lı 189 TL
- Desenli Rimli Tepsi 22x30 cm 139 TL
- Desenli Metal Tepsili Çerezlik Seti 149 TL
- Benante Desenli Kupa 280 ml 129 TL
- Benante Desenli Kahve Fincan Takımı 90 ml 2'li 319 TL
- Okyanus Home Amber Cam Sıvı Sabunluk Seti 2'li 219 TL
- Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 570 cc 85 TL
- Dagi Pijama Takımı Kadın 799 TL
- Casilli Şardonlu Termal Tayt 419 TL
- Yumuşak Kumaş Pijama Takımı Kadın 449 TL
- Pelüş Şapka Kadın 159 TL
- Eldiven Kadın 249 TL
- Katlanabilir Pelüş Kulaklık 129 TL
- Şal 50x185 cm 229 TL
- Ayakkabı Kadın 799 TL
- Articolo Çanta Aksesuarı 139 TL
- Omuz Çantası Kadın 43x32x12 cm 349 TL
- Ev Botu Kadın 249 TL
- Terlik Kadın 229 TL
- Dikiş Kutusu 175 TL
- Organizer Kutu 249 TL
- Articolo Anahtarlık 89 TL
- Mamajoo Ortodontik Silikon Emzik 2'li 159 TL
- Yumoş Çorap Çeşitleri Kadın 69 TL
- Soket Çorap Kadın 2'li 79 TL
- Casilli Lazer Kesim Sütyen 449 TL
- Ören Bayan Çift Kişilik Battaniye 200x220 cm 729 TL
- Ören Bayan Tek Kişilik Battaniye 150x220 cm 679 TL
- Maisonette Yüz Havlusu 50x70 cm 115 TL
- Maisonette El Havlusu 30x50 cm 69 TL
- Maisonette Bornoz 699 TL
- Flanel Yastık Kılıfı 50x70 cm 2'li 169 TL
- Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 999 TL
- Molinella Welsoft Kırlent Kılıfı 45x45 cm 189 TL
- Mutfak Önlüğü 63x78 cm 139 TL
- Mutfak Havlusu Seti 30x50 cm 2'li 119 TL
- Fırın Eldiveni 99 TL
- Baskılı Kumaş Çanta 42x37 cm 159 TL
- Kapı Önü Paspası 40x60 cm 99 TL
- Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 150x200 cm 349 TL
- Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 100x200 cm 249 TL
- Yastık Alezi 50x70 cm 2'li 169 TL
- Kışlık Gömlek Erkek 299 TL
- Comfort Care Boxer Erkek 199 TL
- Comfort Care Askılı Atlet Kadın 129 TL
- Çorap Erkek 2'li 99 TL
- Slip Kadın 2'li 129 TL
- Berlin 2'li Düdüklü Tencere Seti 3,5+7 L 1.450 TL
- 3 Katlı Kurutmalık 56x63x168 cm 1.090 TL
- Chef's Tava Seti 24+28 cm 649 TL
- Chef's Wok Tava 28 cm 429 TL
- Solingen Bıçak + Soyacak Seti 4'lü 329 TL
- Çelik Kesme Panosu 30x40 cm 629 TL
- Benante Saplı Örgülü Organizer 21x17x12 cm 289 TL
- Benante Akasya Sunumluk Çeşitleri 99 TL
- Bambu Sunumluk / Kesme Tahtası Çeşitleri 139 TL
- Akasya Kase 20 cm 329 TL
- Tek Fiyat Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri 79 TL
- Tek Fiyat Silikon Mutfak Gereçleri 45 TL
- Çekmece İçi Kaşıklık 159 TL
- Kesme Panosu 33x24 cm 109 TL
- Saklama Kabı Seti 3'lü 450 ml 39 TL
- Saklama Kabı Seti 3'lü 750 ml 49 TL
- Dikiş Kutusu 6 L 139 TL
- Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 23 L 219 TL
- Tablet Mop Temizlik Seti 219 TL
- Tekerlekli Düzenleyici 3 Katlı 259 TL
Gündem
İzmir’de su ve ulaşım tarifelerinde yeni dönem! Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay indirim kararlarını duyurdu!