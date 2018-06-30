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CHP karışacak! Kemal Kılıçdaroğlu'nun foyası ortaya çıktı

24 Haziran hezimetinin ardından partililerden gelen istifa çağrıları üzerine yüzlerce partili genel merkez önüne taşınarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na destek sloganları attırılmıştı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 10:05
CHP karışacak! Kemal Kılıçdaroğlu'nun foyası ortaya çıktı

Beşiktaş Belediyesi’nden meclis üyesi, “Kemal bey koltuğunu korumak için belediye işçilerini sokağa döküyor. Kamu kaynaklarını kendine kullandırıyor. Belediye personeli Ankara’da Kemal Bey’e destek eylemine gittiler. Konaklama ve yemek parti tarafından karşılandı. Belediye başkanları da desteği esirgemiyorlar” dedi. 
 
İNCE'NİN DÜNÜRÜ BOŞ DURMUYOR
 
Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin dünürü olan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da gizliden İnce’nin çalışmalarına destek veriyorlar. Meclis üyeleri Doruk Bulut ile Nadir Ataman’ın bizzat bu işleri koordine ettiği de biliniyor
 

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 10:05
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