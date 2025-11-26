CHP İzmir’de bunu da yapmış! Şehir Tiyatrolarında ücretini 175 bin TL’ye yükseltip yılda 1 oyun oynamış

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesinde “bunu da mı yapmışlar” dedirtecek bir gelişme yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı meclis toplantısında, AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız’ın İzmir Şehir Tiyatroları’na yönelik açıklamaları gündeme damga vurdu. Bütçe görüşmeleri sırasında söz alan Yıldız, şehir tiyatrolarındaki yönetim değişikliği sonrası yaşanan “israf ve plansızlıkları" tane tane anlattı.

Hakan Yıldız’ın verdiği bilgilere göre, önceki Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten döneminde 32 kişi alınırken, Levent Üzümcü’nün göreve gelmesinin ardından 20 kişinin daha işe alındığını, ancak bu yeni alınan oyuncuların sahneye çıkmadığını ifade etti. Buna rağmen kadronun genişletilmesini sert sözlerle eleştirdi.

36 BİN TL’DE 175 BİN TL’YE

Yıldız, ücretler konusuna da dikkat çekerek, Yücel Erten’in 36 bin TL maaş aldığını, Levent Üzümcü döneminde bu rakamın 175 bin TL’ye çıktığını iddia etti. Buna karşın Üzümcü’nün göreve başladığından bu yana yılda yalnızca 1 oyun sahnelendiğini öne sürdü.

Yıldız ayrıca, şehir tiyatrolarında hali hazırda fazla personel bulunmasına rağmen belediyenin yeni ihale açmasını da eleştirerek, “CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, tiyatrolarda kadro şişirirken bir yandan da yeni harcamalara imza atıyor” ifadelerini kullandı. Yıldız’a göre tüm bu tablo, kamu kaynaklarının verimsiz kullanıldığını ortaya koyuyor.