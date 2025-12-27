CHP işte bundan kıyamet kopartıyor! En çok kazanan % 20’nin geliri 0,1 puan azalmış

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yapılacak sosyal yardımlarla ilgili olarak "Dünyanın en iyi işleyen, en kuşatıcı sosyal destek sistemine sahip ülkelerinden biri olarak sosyal yardım bütçesini, 2026 yılında 917 milyar liraya çıkarıyoruz" dedi. Muhalefetin "vatandaşın geliri düştü" iddialarının aksine veriler, en yüksek gelirli yüzde 20’lik grubun payının 0,1 puan azalarak yüzde 48’e gerilediğini, en düşük gelirli grubun payının ise artış gösterdiğini ortaya koydu.

Hükümet, bu dengelenme sürecini desteklemek amacıyla sosyal yardım bütçesinde de tarihi bir artışa gidiyor.

Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin dünyanın en kapsayıcı sosyal destek sistemlerinden birine sahip olduğunu vurgulayarak, 2026 yılı için sosyal yardım bütçesinin 917 milyar liraya çıkarılacağını açıkladı.

Bu hamle, alt gelir gruplarının alım gücünü korumayı ve refahın daha tabana yayılmasını hedefleyen kararlı bir adım olarak nitelendiriliyor.

Bu durumda, en yüksek gelirli yüzde 20’lik grubun payının 0,1 puan azalarak yüzde 48’e gerilerken, en düşük gelirli grubun payının ise artış gösterdiği görüldü.